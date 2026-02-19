I male zgrade moraju imati upravitelja: Što donosi novi zakon?
19.02.2026. 11:15
Novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada ne propisuje obvezu ponovnog etažiranja niti izrade novog elaborata ako je on već izrađen. Ipak, male stambene zgrade morat će ishoditi OIB te se upisati u Registar zajednica suvlasnika.
Prema novim pravilima, i manje zgrade – uključujući one s četiri stana – obvezne su imati upravitelja. Ako suvlasnici sami ne odaberu upravitelja, jedinica lokalne samouprave mora imenovati prinudnog upravitelja po službenoj dužnosti. Odluku o tome donosi gradonačelnik ili općinski načelnik, i to u roku od šest mjeseci od trenutka kada se utvrdi da zgrada nema upravitelja.
Dio suvlasnika ostao je zbunjen jer su dosad upravljanje rješavali putem međuvlasničkih ugovora. Iz nadležnog ministarstva poručuju da ti ugovori i dalje vrijede, ali ih je potrebno uskladiti s novim zakonom najkasnije do 31. prosinca ove godine. Na zgrade koje ne potpadaju pod odredbe novog zakona i dalje se primjenjuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kako navodi Novi list.
Za upis u Registar potrebno je dostaviti skicu zgrade s rasporedom stanova. Ako već postoji etažni elaborat, dovoljno je dodati numeričke oznake stanova.
Postupak imenovanja prinudnog upravitelja provodi se putem javnog poziva na koji se mogu javiti fizičke i pravne osobe registrirane za upravljanje zgradama. Ako interes izostane, upravljanje će preuzeti trgovačko društvo u vlasništvu grada ili općine. Iako zakon uvodi obvezu imenovanja upravitelja, ne predviđa prekršajne kazne za suvlasnike koji tu obvezu ne ispune.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
