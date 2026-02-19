Nataša Tramišak

Osnovne škole Šećerana

jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

k

v

a

l

i

t

e

t

n

i

j

i

i

s

u

v

r

e

m

e

n

i

j

i

Vodimo računa o ravnomjernom razvoju Osječko-baranjske županije i zato me posebno veseli što smo danas potpisali 14. ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole Šećerana u Beli Manastir. Ugovor za izvođenje radova vrijedan je oko 2,6 milijuna eura, dok je ukupna vrijednost projekta oko 3 milijuna eura. Ovim ulaganjem osigurat ćemo da prva škola na području Belog Manastira dobije moderne, adekvatne i kvalitetne uvjete za organizaciju jednosmjenske nastave i provedbu cjelodnevne škole. Posebno me raduje što, uz dogradnju OŠ Šećerana, imamo spreman i projekt dogradnje Osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman“. Očekujem da ćemo u sljedećim mjesecima taj projekt prijaviti na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te potom započeti radove i u toj školi. Kada govorimo o ravnomjernom razvoju županije, važno je istaknuti da je svih dosad potpisanih 14 ugovora već u fazi izvođenja radova. Gradilišta redovito obilazimo kako bismo osigurali da radovi budu završeni u predviđenim rokovima. Dio škola bit će dovršen već do kraja ove godine, a svih 19 planiranih osnovnih škola koje prelaze na jednosmjensku nastavu planiramo završiti do kraja 2027. godine. Prije mjesec dana završeni su radovi na Osnovnoj školi Bilje, gdje je ishođena uporabna dozvola i nastava uskoro započinje u novom, dograđenom dijelu škole. Kada je riječ o OŠ Šećerana, ovu školu pohađa više od 240 učenika. Projekt obuhvaća dogradnju od približno 1.000 četvornih metara, pri čemu će najveći dio zauzimati nova sportska dvorana, kao i prenamjenu postojećih prostora kako bi uvjeti bili prilagođeni i djeci s teškoćama u razvoju. Još jednom čestitam ravnateljici i gradonačelniku Belog Manastira na realizaciji ovog vrijednog projekta. Veseli me što ovim ulaganjima dodatno osnažujemo obrazovnu infrastrukturu Baranje i stvaramo bolje uvjete za naše učenike

Igor Pavelić

novu vrijednost

Hvala županici i hvala izvođaču radova koji će uložiti dodatni napor i u kontroli i u nadzoru radova kako bi se posao uspješno priveo kraju. Prelaskom na jednosmjensku nastavu postići će se veća kvaliteta obrazovnog procesa, bolji uvjeti rada za učitelje i stručne suradnike te više vremena i prostora za izvannastavne aktivnosti, individualni pristup učenicima i cjelovit razvoj svakog djeteta

Đurđica Petrović

Tom dogradnjom i rekonstrukcijom dobit ćemo nove prostorne, organizacijske uvjete za prelazak na jednosmjenski rad i za cjelodnevnu školu jednog dana. Zadovoljni smo, naravno, jer dobivamo korak ka kvalitetnom obrazovanju, dobivamo ulaganja u našeg malog učenika, ali i u cijele obitelji. Bit će to, naravno, i daljnji poticaj povratku obitelji u ovo naše područje, a trend povratka bilježimo i u našoj školi. Zahvaljujemo se Osječko-baranjskoj županiji na čelu sa županicom Tramišak što razmišlja o kvalitetnom obrazovanju, o ravnopravnom obrazovanju za sve učenike u našoj županiji i konačno za bolji život svih naših obitelji

Petar Prodanović

Posao nije nešto pretjerano zahtjevan, odnosno obuhvaća sve one standardne građevinske radove pri izgradnji i rekonstrukciji objekata. Potpuno smo spremni za sve, naša firma posluje već 60 godina na tržištu i trenutno zapošljavamo oko 300 ljudi

Foto: OBŽ

Županicapotpisala je ugovor o rekonstrukciji i dogradnjiza potrebes izvođačem radova, tvrtkom TEHNO-ELEKTRO, čime će se stvoritiuvjeti za učenike i djelatnike škole.– kazala je županica.Gradonačelnik Grada Belog Manastiranaglasio je kako dogradnja škole donosi, ne samo obrazovanju i školstvu na području grada, ali i županije. -– rekao je Pavelić.Ravnateljica Osnovne škole Šećeranaizrazila je zadovoljstvo činjenicom da je Osječko-baranjska županija prepoznala i realizirala potrebe škole. -– istaknula je Petrović.iz tvrtke TEHNO-ELEKTRO objasnio je da je rok za izvođenje radova sredina 2027. godine. -– zaključio je Prodanović.