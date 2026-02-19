LEGO® čarolija uskoro opet stiže u Portanovu – kreativna avantura za sve generacije
19.02.2026. 9:30
Čarobni LEGO® svijet. Kraj veljače u Portanovi donosi pravu poslasticu za male i velike ljubitelje kreativnosti. U subotu, 28. veljače, Portanova se pretvara u čarobni svijet LEGO® kockica i poziva posjetitelje na jedinstveno iskustvo igre, mašte i inspiracije.
Na 1. katu, ispred Müllera, održat će se Izložba fantastičnih modela od LEGO® kockica u organizaciji Kluba Kockice – prvog i jedinog LEGO kluba u Hrvatskoj s prestižnim RLUG statusom (Recognized LEGO User Group). Posjetitelje očekuju maštoviti, detaljni i unikatni modeli koje s puno strasti izrađuju članovi Kluba, pravi LEGO entuzijasti.
Ova izložba idealna je prilika da potaknete vlastitu i dječju kreativnost, uživate u impresivnim konstrukcijama i na trenutak se vratite u bezbrižne dane djetinjstva. Jer, kako poručuju iz Portanove – za LEGO® zabavu nikad niste prestari.
Nove kolekcije već pristižu. I dok zima još traje, trgovine Portanove polako se pune novim proljeće/ljeto ’26 kolekcijama. Uz još uvijek aktualne sezonske popuste, posjetitelji već sada mogu zaviriti u najnovije modne trendove koji donose svježe boje, moderne krojeve i laganije materijale.
Mnogi komadi već su spremni za nošenje uz slojevito kombiniranje, pa je sada pravo vrijeme za pametno osvježenje garderobe i pripremu za toplije dane.
Ljubav u Portanovi traje cijele godine. Iako je Valentinovo iza nas, u Portanovi se ljubav slavi svaki dan. Za sve koji žele darovati s pažnjom i sigurnošću, tu je Portanova poklon kartica – praktično rješenje koje spaja osobni izbor i eleganciju.
Umjesto nagađanja, darujte mogućnost da draga osoba sama odabere ono što je veseli – od modnih i beauty favorita do gastronomskih užitaka i detalja za dom. Jedna kartica, bezbroj mogućnosti i uvijek pogođen poklon.
Radno vrijeme tijekom veljače. Podsjećamo kako trgovine u Portanovi tijekom veljače ne rade nedjeljama, stoga svoju kupovinu planirajte do subote. Ipak, zabavni sadržaji na 2. katu i dalje su dostupni prema prilagođenom radnom vremenu.
U nedjelju, 22. veljače, rade:
- CineStar: 10:30 – 23:00
- GBowling: 10:00 – 23:00
- Polaris: 11:00 – 22:00
- Twister Arcade: 9:00 – 22:00
- Twister igraonica: 10:00 – 20:00
Zatvoreni su: Gyros Lega, Luckia Casino, MOOD bar, Spud Lega, Sunos centar i Surfer.
Detaljno i ažurno radno vrijeme uvijek je dostupno na web stranici Portanove.
Vidimo se u Portanovi – mjestu gdje kreativnost, shopping i zabava uvijek idu zajedno!
