Vijesti::Život031
Čarobni LEGO® svijet. Kraj veljače u Portanovi donosi pravu poslasticu za male i velike ljubitelje kreativnosti. U subotu, 28. veljače, Portanova se pretvara u čarobni svijet LEGO® kockica i poziva posjetitelje na jedinstveno iskustvo igre, mašte i inspiracije.

Na 1. katu, ispred Müllera, održat će se Izložba fantastičnih modela od LEGO® kockica u organizaciji Kluba Kockice – prvog i jedinog LEGO kluba u Hrvatskoj s prestižnim RLUG statusom (Recognized LEGO User Group). Posjetitelje očekuju maštoviti, detaljni i unikatni modeli koje s puno strasti izrađuju članovi Kluba, pravi LEGO entuzijasti.

Ova izložba idealna je prilika da potaknete vlastitu i dječju kreativnost, uživate u impresivnim konstrukcijama i na trenutak se vratite u bezbrižne dane djetinjstva. Jer, kako poručuju iz Portanove – za LEGO® zabavu nikad niste prestari.

Nove kolekcije već pristižu. I dok zima još traje, trgovine Portanove polako se pune novim proljeće/ljeto ’26 kolekcijama. Uz još uvijek aktualne sezonske popuste, posjetitelji već sada mogu zaviriti u najnovije modne trendove koji donose svježe boje, moderne krojeve i laganije materijale.

Mnogi komadi već su spremni za nošenje uz slojevito kombiniranje, pa je sada pravo vrijeme za pametno osvježenje garderobe i pripremu za toplije dane.

Ljubav u Portanovi traje cijele godine. Iako je Valentinovo iza nas, u Portanovi se ljubav slavi svaki dan. Za sve koji žele darovati s pažnjom i sigurnošću, tu je Portanova poklon kartica – praktično rješenje koje spaja osobni izbor i eleganciju.

Umjesto nagađanja, darujte mogućnost da draga osoba sama odabere ono što je veseli – od modnih i beauty favorita do gastronomskih užitaka i detalja za dom. Jedna kartica, bezbroj mogućnosti i uvijek pogođen poklon.

Radno vrijeme tijekom veljače. Podsjećamo kako trgovine u Portanovi tijekom veljače ne rade nedjeljama, stoga svoju kupovinu planirajte do subote. Ipak, zabavni sadržaji na 2. katu i dalje su dostupni prema prilagođenom radnom vremenu.

U nedjelju, 22. veljače, rade:
- CineStar: 10:30 – 23:00
- GBowling: 10:00 – 23:00
- Polaris: 11:00 – 22:00
- Twister Arcade: 9:00 – 22:00
- Twister igraonica: 10:00 – 20:00

Zatvoreni su: Gyros Lega, Luckia Casino, MOOD bar, Spud Lega, Sunos centar i Surfer.

Detaljno i ažurno radno vrijeme uvijek je dostupno na web stranici Portanove.

Vidimo se u Portanovi – mjestu gdje kreativnost, shopping i zabava uvijek idu zajedno!

[Sponzorirani članak]


