U sklopu projekta TEMPO, 18. veljače naodržane su dvije radionice namijenjenei svim zainteresiranima za znanost i tehnologiju.Radionicu „“ vodili su doc. dr. sc.i prof. dr. sc., a sudionici su krozupoznali svijet dvodimenzionalnih materijala poput grafena te isprobali kako se računalnim modeliranjem predviđa ponašanje materijala na atomskoj razini.Radionicu „“ vodio je doc. dr. sc., a polaznici su istražili različite metode sortiranja podataka, njihovu učinkovitost i primjenu u svakodnevnim situacijama.Polaznicima je bilo iznimno zanimljivo, a radionice su dodatno potaknule njihovuza suvremene znanstvene i tehnološke teme.Projekt financira. Izneseni stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.