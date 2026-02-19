Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
U sklopu projekta TEMPO, 18. veljače na Odjelu za fiziku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održane su dvije radionice namijenjene srednjoškolcima, studentima i svim zainteresiranima za znanost i tehnologiju.

Radionicu „Modeliranje nanomaterijala“ vodili su doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler i prof. dr. sc. Igor Lukačević, a sudionici su kroz interaktivne aktivnosti upoznali svijet dvodimenzionalnih materijala poput grafena te isprobali kako se računalnim modeliranjem predviđa ponašanje materijala na atomskoj razini.

Radionicu „Pregled algoritama za sortiranje“ vodio je doc. dr. sc. Ivan Vazler, a polaznici su istražili različite metode sortiranja podataka, njihovu učinkovitost i primjenu u svakodnevnim situacijama.

Polaznicima je bilo iznimno zanimljivo, a radionice su dodatno potaknule njihovu znatiželju i interes za suvremene znanstvene i tehnološke teme.

Projekt financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.


Tekst i foto: Odjel za fiziku


Objavio: Redakcija 031




