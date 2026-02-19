Osmero hrvatskih reprezentativaca nastupa na prvom Svjetskom kupu ove sezone
19.02.2026. 8:45
Ovogodišnju natjecateljsku sezonu hrvatska sportska gimnastika otvara nastupom na Svjetskom kupu u Cottbusu koji će se održati od 19. do 22. veljače u Lausitz Areni. Riječ je o prvom u nizu međunarodnih natjecanja ove sezone, a hrvatske gimnastičare i gimnastičarke u kolovozu očekuje i veliko natjecanje na domaćem terenu – Europsko prvenstvo u Zagrebu, koje će se održati od 13. do 23. kolovoza u zagrebačkoj Areni.
U Cottbus je već otputovalo osmero hrvatskih predstavnika ženske i muške sportske gimnastike. U ženskoj konkurenciji Hrvatsku će predstavljati Tina Zelčić, Christina Zwicker, Sofia Mešter i Mila Prpić, dok će u muškoj konkurenciji nastupiti Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude i Marko Sambolec.
Prvi dio kvalifikacija počinje u četvrtak, 19. veljače. Prvoga dana natjecanja od hrvatskih gimnastičarki nastupit će Mila Prpić na preskoku i Sofia Mešter na dvovisinskim ručama, dok će u muškoj konkurenciji nastupiti Aurel Benović na parteru te Filip Ude i Marko Sambolec na konju s hvataljkama.
Drugoga dana kvalifikacija, u petak 20. veljače, u ženskoj konkurenciji gledat ćemo Tinu Zelčić i Christinu Zwicker na gredi te Milu Prpić na parteru, dok će od gimnastičara nastupiti Aurel Benović na preskoku i Tin Srbić na preči. Oba dana kvalifikacije su na rasporedu u terminu od 16:40 do 20:00 sati.
Finala će se održati u subotu i nedjelju u terminu od 14:15 do 17:20 sati. Uz hrvatske predstavnike, na natjecanju će sudjelovati oko 90 gimnastičara i 50 gimnastičarki iz 38 zemalja svijeta.
Uoči natjecanja svoja je očekivanja i tijek priprema podijelila hrvatska reprezentativka Tina Zelčić, „Evo putujemo na prvi Svjetski kup ove sezone - na Svjetski kup u Cottbus. Pripreme su tekle jako dobro, stvarno se osjećam spremno. Jako puno smo i radili i trenirali i uvježbavali tu novu vježbu koja ide od ove sezone, s obzirom da sam prošlih sezona radila lakšu vježbu. Sada smo podigli tu početnu ocjenu kako bi bila još konkurentnija najboljim curama na svjetskoj sceni. Tako da, ja se stvarno osjećam spremno.“
Govoreći o nastupu u Cottbusu, dodala je: „Voljela bih odraditi vježbu od početka do kraja onako kako znam. Borba za finale, a onda u finalu borba za medalju.“
Uz Tinu, svoja očekivanja podijelio je i Aurel Benović, osvrnuvši se na prošlogodišnju ozljedu: „Što se tiče ove sezone i prve etape Svjetskoga kupa u Cottbusu, koje otvaram sutra na kvalifikacijama na parteru, mogu reći da sam u dosta dobroj formi s obzirom na ozljedu koju sam imao od prošle godine – u Varni sam se ozlijedio u petom mjesecu i praktički prije dva-tri mjeseca sam relativno sanirao tu ozljedu, ali sve u svemu ja sam takav karakter da se uvijek borim do kraja i rekao sam da neću odustati, iako prognoze za tu nogu nisu baš bile dobre. Odlučio sam stisnuti, trener Vladimir i ja stvarno smo naporno radili kako bi došli u formu i bili spremni za nadolazeća natjecanja i stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi, iako nisam možda imao do kraja priliku izbrusiti sve što smo trebali. Nadam se ulasku u finale i borbi za medalju možda, ali idemo pomalo, korak po korak.“
Također, Aurel je naglasio i koji mu je krajnji cilj ovogodišnjih natjecanja:
„Najvažnije od ovih natjecanja, od Svjetskih kupova, idemo tri zaredom, najbitnije je skupiti bodove i uspjeti se kvalificirati na Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu u desetom mjesecu s obzirom da su ova tri Svjetska kupa ujedno i kvalifikacijski turniri za to Svjetsko prvenstvo. Fokus je na tome – odraditi što bolje možemo, skupiti bodove, ulaziti u finale i krajnji cilj otići na Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu u desetom mjesecu.“
Tekst i foto: Hrvatski gimnastički savez
