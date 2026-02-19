hrvatska sportska gimnastika

Tekst i foto: Hrvatski gimnastički savez

Ovogodišnju natjecateljsku sezonuotvara nastupom nakoji će se održati. Riječ je o prvom u nizu međunarodnih natjecanja ove sezone, a hrvatske gimnastičare i gimnastičarke u kolovozu očekuje ina domaćem terenu – Europsko prvenstvo u Zagrebu, koje će se održati od 13. do 23. kolovoza u zagrebačkoj Areni.U Cottbus je već otputovalo osmero hrvatskih predstavnika ženske i muške sportske gimnastike. U ženskoj konkurenciji Hrvatsku će predstavljati, dok će u muškoj konkurenciji nastupitiPrvi dio kvalifikacija počinje u četvrtak, 19. veljače. Prvoga dana natjecanja od hrvatskih gimnastičarki nastupit ćena preskoku ina dvovisinskim ručama, dok će u muškoj konkurenciji nastupitina parteru tena konju s hvataljkama.Drugoga dana kvalifikacija, u petak 20. veljače, u ženskoj konkurenciji gledat ćemona gredi tena parteru, dok će od gimnastičara nastupitina preskoku ina preči. Oba dana kvalifikacije su na rasporedu u terminu od 16:40 do 20:00 sati.Finala će se održati u subotu i nedjelju u terminu od 14:15 do 17:20 sati. Uz hrvatske predstavnike, na natjecanju će sudjelovati okoiz 38 zemalja svijeta.Uoči natjecanja svoja je očekivanja i tijek priprema podijelila hrvatska reprezentativka, „.“Govoreći o nastupu u Cottbusu, dodala je: „.“Uz Tinu, svoja očekivanja podijelio je i, osvrnuvši se na prošlogodišnju ozljedu: „.“Također, Aurel je naglasio i koji mu je krajnji cilj ovogodišnjih natjecanja:.“