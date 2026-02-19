Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Od danas, 19. veljače ponovno su dozvoljene posjete u osječkom KBC-u.

Naime, ukida se zabrana posjeta u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

Sukladno poboljšanoj epidemiološkoj situaciji i procjeni nadležnih službi, od danas (19. veljače 2026. godine) su ponovno dozvoljene posjete hospitaliziranim pacijentima.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




