Od danas ponovno dozvoljene posjete u osječkom KBC-u
19.02.2026. 8:03
Od danas, 19. veljače ponovno su dozvoljene posjete u osječkom KBC-u.
Naime, ukida se zabrana posjeta u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Sukladno poboljšanoj epidemiološkoj situaciji i procjeni nadležnih službi, od danas (19. veljače 2026. godine) su ponovno dozvoljene posjete hospitaliziranim pacijentima.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Naime, ukida se zabrana posjeta u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Sukladno poboljšanoj epidemiološkoj situaciji i procjeni nadležnih službi, od danas (19. veljače 2026. godine) su ponovno dozvoljene posjete hospitaliziranim pacijentima.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)