Od četvrtka ponovno dozvoljene posjete hospitaliziranim pacijentima u osječkom KBC-u
18.02.2026. 15:15
Od četvrtka, 19. veljače ponovno su dozvoljene posjete u osječkom KBC-u.
Naime, ukida se zabrana posjeta u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Sukladno poboljšanoj epidemiološkoj situaciji i procjeni nadležnih službi, od sutra (19. veljače 2026. godine) su ponovno dozvoljene posjete hospitaliziranim pacijentima.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
