Servisne informacije [19. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
19.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo do pretežno oblačno s južinom, kišom, pljuskovima i grmljavinom, na jugu uglavnom poslijepodne, na istoku tek navečer. Jutarnja temperatura 1°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:30 sati - Fruškogorska 2-72 par, 1-63 nep, Vlašička 2-36 par, 1-35 nep
Višnjevac
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica J. J. Strossmayera 54-78
od 11:00 do 14:00 sati - Školska 2-32/b, 1-39 nep
Josipovac
od 8:30 do 11:00 sati - Ulica Grgura Ninskog 25-35 nep, Ulica kneza Branimira 20-38 par, 1-15 nep, Ulica kralja Krešimira 2-16 par, 1/b
od 10:00 do 12:00 sati - Ulica kralja Stjepana Držislava 16-66 par
Aljmaška planina, Dalj, Dalj planina
od 8:00 do 15:00 sati -
Aljmaška planina 14-30, 17-33 nep, Mladena Palinkaša 18, 28/a, Rudina balinac 2-142, 1-33 nep, Rudina bulićev dol 2-88, 3-97, Rudina crkvina 20-28/b, 7/a-131/a, Rudina klainac 6-160, 3-101, Rudina kod bagremika 2-24, 3-27, Rudina kod vilme 2-400, 1-91, Rudina perinac 17, Rudina provalija 8-38, 1-37, Rudina sad 4-34, 1-45, Rrudina stepanićevac 22/a, 46, 58/a, 70, 174, 1, 51, 65, 103, Rudina čauševac 4-400, 7-65 nep, Rudina čvorkovac 18-82, 1-59, Aljmaška planina 2-400, 1-133, Čačin dol1, Šandora Petefija 10, 23,
Dalj: Rudina busija 46/b, 21, Rudina dolovi 5, Rudina ljubojev čot 46, Rudina vodice 8,
Dalj planina: Šandora Petefija 111
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
G.Č. Retfala
od 11:00 do 12:30 sati - Alanska ulica, Bilogorska ulica, Čvrsnička ulica (kbr.51-65), Kalnička ulica (kbr. 1-39/2-30), Ulica Ivane Brlić-Mažuranić (kbr. 2a-10)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [10.-15.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [12.-18.02.2026.] [program]
- Kino Urania: Autorska runda - Jelena Oroz
- CineStar Osijek [12.-18.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Dani otvorenih vrata Odjela za fiziku [2026.]
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige autorice Ivane Rončević Elezović "Poveznice hrvatskoga i talijanskoga slikarstva od 1872. do 1919."
- FFOS: Otvoreni četvrtak "Kamo u starosti? – aktualnosti u razvoju skrbi za starije osobe"
