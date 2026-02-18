Policijski službenici

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

su prilikom nadzora prometa 16. veljače u 11.59 sati U Belom Manastiru zaustavili, koji je upravljao, kako se ispostavilo, osobnim automobilomna upravljanje motornim vozilima, odnosnovozačkog ispita.Vozaču je izdans kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i, izvijestili su iz policije.No, kako je taj vozač prilikom upravljanja osobnim automobilomprolaska službenom policijskom vozilu u prometu, izdan mu je i Prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na mjesec dana, a po pravomoćnosti bit će mu određena iAli, to nije sve. Vozač jepodvrgnuti se stručnom liječničkom pregledu radi sumnje na upravljanje osobnim automobilom za vrijeme dok je bio podkoji smanjuju psiho-fizičke sposobnosti i umanjuju sposobnost sigurnog upravljanja vozilom.Zbog toga mu je izdan Prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.Prilikom postupanja 43-godišnji vozač jevikom i galamom tepolicijskih službenika pogrdnim riječima.Protiv njega bit će podnesennadležnom sudu, uz prijedlog novčane kazne u iznosu odza članak 13., uz prijedlog novčane kazne u iznosu odza članak 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.Zbog počinjenog prekršaja iz članka 16. stavka 1. Zakona o osobnoj iskaznici vozaču je izdana obavijest o počinjenom prekršaju za plaćanje novčane kazne u iznosu odte za plaćanje kazne odjerni prometnu dozvolu.Nadalje, provedenimutvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 43-godišnji vozač počinio kazneno djelo, zbog čega je uzOpćinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.