Jedno zaustavljanje, hrpa kazni — vozač završio i s kaznenom prijavom!
18.02.2026. 12:50
Policijski službenici su prilikom nadzora prometa 16. veljače u 11.59 sati U Belom Manastiru zaustavili 43-godišnjaka, koji je upravljao, kako se ispostavilo, osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita.
Vozaču je izdan prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova, izvijestili su iz policije.
No, kako je taj vozač prilikom upravljanja osobnim automobilom oduzeo prednost prolaska službenom policijskom vozilu u prometu, izdan mu je i Prekršajni nalog s kaznom od 390 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na mjesec dana, a po pravomoćnosti bit će mu određena i tri negativna prekršajna boda.
Ali, to nije sve. Vozač je odbio podvrgnuti se stručnom liječničkom pregledu radi sumnje na upravljanje osobnim automobilom za vrijeme dok je bio pod utjecajem lijekova koji smanjuju psiho-fizičke sposobnosti i umanjuju sposobnost sigurnog upravljanja vozilom.
Zbog toga mu je izdan Prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.
Prilikom postupanja 43-godišnji vozač je narušavao javi red i mir vikom i galamom te vrijeđanjem i omalovažavanjem policijskih službenika pogrdnim riječima.
Protiv njega bit će podnesen Optužni prijedlog nadležnom sudu, uz prijedlog novčane kazne u iznosu od 300 eura za članak 13., uz prijedlog novčane kazne u iznosu od 700 eura za članak 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Zbog počinjenog prekršaja iz članka 16. stavka 1. Zakona o osobnoj iskaznici vozaču je izdana obavijest o počinjenom prekršaju za plaćanje novčane kazne u iznosu od 20 eura te za plaćanje kazne od 30 eura jer nije imao ni prometnu dozvolu.
Nadalje, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 43-godišnji vozač počinio kazneno djelo napad na službenu osobu, zbog čega je uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Vozaču je izdan prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova, izvijestili su iz policije.
No, kako je taj vozač prilikom upravljanja osobnim automobilom oduzeo prednost prolaska službenom policijskom vozilu u prometu, izdan mu je i Prekršajni nalog s kaznom od 390 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na mjesec dana, a po pravomoćnosti bit će mu određena i tri negativna prekršajna boda.
Ali, to nije sve. Vozač je odbio podvrgnuti se stručnom liječničkom pregledu radi sumnje na upravljanje osobnim automobilom za vrijeme dok je bio pod utjecajem lijekova koji smanjuju psiho-fizičke sposobnosti i umanjuju sposobnost sigurnog upravljanja vozilom.
Zbog toga mu je izdan Prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.
Prilikom postupanja 43-godišnji vozač je narušavao javi red i mir vikom i galamom te vrijeđanjem i omalovažavanjem policijskih službenika pogrdnim riječima.
Protiv njega bit će podnesen Optužni prijedlog nadležnom sudu, uz prijedlog novčane kazne u iznosu od 300 eura za članak 13., uz prijedlog novčane kazne u iznosu od 700 eura za članak 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Zbog počinjenog prekršaja iz članka 16. stavka 1. Zakona o osobnoj iskaznici vozaču je izdana obavijest o počinjenom prekršaju za plaćanje novčane kazne u iznosu od 20 eura te za plaćanje kazne od 30 eura jer nije imao ni prometnu dozvolu.
Nadalje, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 43-godišnji vozač počinio kazneno djelo napad na službenu osobu, zbog čega je uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)