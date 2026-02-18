nije gotova

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Zima još, a pred nama je još jedantjedan i vikend. Stiže još malo, ali iNo, krenimo. Danas će biti, navečer sa zapada. Dnevna temperatura do, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.U četvrtak će bitiuz. Jutarnja temperatura do, a dnevna doPretežnonastavlja se i u petak, no u noći na subotu kiša će prelaziti u. Uz umjeren do jak sjeverozapadni vjetar jutarnja temperatura oko, a dnevna doTijekom noći na subotu dolepršat će, ali se neće zadržavati. Uz jutarnju temperaturu doi dnevnu dobit će pretežno oblačno vrijeme.Iako pretežno oblačno, u nedjelju slijedi. Jutarnja će biti oko, a dnevna doPrema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, pravinam slijedi u ponedjeljak. Stižei dnevna temperatura do