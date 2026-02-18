Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti
Zima još nije gotova, a pred nama je još jedan promjenjiv tjedan i vikend. Stiže još malo snijega, ali i kiše.

No, krenimo. Danas će biti pretežno vedro, navečer sa zapada porast naoblake. Dnevna temperatura do 10°C, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

U četvrtak će biti promjenjivo do pretežno oblačno uz južinu, kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 14°C.

Pretežno oblačno uz kišu nastavlja se i u petak, no u noći na subotu kiša će prelaziti u snijeg. Uz umjeren do jak sjeverozapadni vjetar jutarnja temperatura oko 6°C, a dnevna do 4°C.

Tijekom noći na subotu dolepršat će pahulje snijega, ali se neće zadržavati. Uz jutarnju temperaturu do -2°C i dnevnu do 3°C bit će pretežno oblačno vrijeme.

Toplije tek u nedjelju
Iako pretežno oblačno, u nedjelju slijedi porast temperature. Jutarnja će biti oko 1°C, a dnevna do 11°C.

Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, pravi preokret nam slijedi u ponedjeljak. Stiže razvedravanje i dnevna temperatura do 17°C.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




