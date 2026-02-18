Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Majka i brat vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera, koji je mučki ubijen na Ovčari nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici, uputila je ultimatum Republici Srbiji u kojemu traže izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo te isplatu 200.000 eura odštete, doznaje Jutarnji list. Glavni osumnjičeni za njegovo ubojstvo je Spasoje Petković Štuka.

Naime, istražitelji su na temelju iskaza svjedoka rekonstruirali kako je Nicolier proveo nekoliko dana na Ovčari, od zarobljavanja do ubojstva. Jedan od svjedoka je i Dragutin Berghofer Beli, a on je iz vukovarske bolnice odveden na Ovčaru. Vidio je kako Nicoliera tuku kabelima i pendrecima.

"Prebili su me. Mene su tukla petorica, Glavaševića devetorica, da bi nakon nekog vremena ušao još jedan. Ovi udaraju, ali taj koji je došao sav važan kaže: 'Gdje je Francuz?' i on se javi. Kaže mu: 'Pi*ka ti materina, ti si došao ustaše braniti' i onda ga je počeo tući. I udri, udri i udri, dečko je pao. Mogu vam reći da se jako dobro držao. Ali normalno. Mora jaukati kad ovaj udara. Kaže: 'Kemo će tebi pokazati.' Tako da sam ja kasnije doznao da je Kemo moj komšija iako je mlađi. Radio je u Piku, a stanovao u Slaviji, 150 metara od moje radnje", ispričao je Berghofer za Dnevnik Nove TV


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




