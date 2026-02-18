Jean-Michela Nicoliera

mučki ubijen

zarobljavanja

ultimatum Republici Srbiji

izručenje osumnjičenika

200.000 eura

Spasoje Petković Štuka

Dragutin Berghofer Beli

Prebili su me. Mene su tukla petorica, Glavaševića devetorica, da bi nakon nekog vremena ušao još jedan. Ovi udaraju, ali taj koji je došao sav važan kaže: 'Gdje je Francuz?' i on se javi. Kaže mu: 'Pi*ka ti materina, ti si došao ustaše braniti' i onda ga je počeo tući. I udri, udri i udri, dečko je pao. Mogu vam reći da se jako dobro držao. Ali normalno. Mora jaukati kad ovaj udara. Kaže: 'Kemo će tebi pokazati.' Tako da sam ja kasnije doznao da je Kemo moj komšija iako je mlađi. Radio je u Piku, a stanovao u Slaviji, 150 metara od moje radnje

Foto: Pexels.com/Ilustracija