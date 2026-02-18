Grad Osijek

Javni poziv za imenovanje prinudnog upravitelja zgrada

Opatijskoj 26F, Županijskoj 41, Dunavskoj 11

Dubrovačkoj ulici 1A

pravne i fizičke osobe

Prinudni upravitelj zgrade mora imati:

Ponuda za imenovanje prinudnog upravitelja zgrada – ne otvaraj

Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek

6. ožujka 2026.

031/321-350

raspisao jena području grada. Riječ je o zgradama uu Osijeku i uu Višnjevcu.Pozivaju se zainteresiraneregistrirane za obavljanje djelatnosti upravljanja nekretninama, koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom, da podnesu ponudu za obavljanje poslova prinudnog upravitelja.- najmanje tri godine iskustva u poslovima upravljanja zgradama- trenutačno pod upravljanjem najmanje 30 zgrada i 400 posebnih dijelova zgrade na području Grada Osijeka- uredno podmirene sve obveze prema Gradu Osijeku, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Osijeka i državnom proračunu.Pisanu ponudu s pripadajućom dokumentacijom ponuditelj je dužan dostaviti za vrijeme trajanja Javnog poziva, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „“, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresuili putem pisarnice Grada Osijeka na istoj adresi.Rok za podnošenje ponuda počinje teći od dana objave Javnog poziva i traje 15 dana.Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo Grada Osijeka za provođenje Javnog poziva za imenovanje prinudnog upravitelja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).Otvaranje ponuda obavit će se javnogodine u 10 sati u prostorijama Grada Osijeka na adresi u Osijeku, Franje Kuhača 9.Sve ostale informacije o provedbi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Gradu Osijeku, Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose, Odsjeku za gospodarenje nekretninama, na adresi u Osijeku, Franje Kuhača 9 ili pozivom na broj telefona