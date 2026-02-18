Grad Osijek traži upravitelja za četiri zgrade
18.02.2026. 9:34
Grad Osijek raspisao je Javni poziv za imenovanje prinudnog upravitelja zgrada na području grada. Riječ je o zgradama u Opatijskoj 26F, Županijskoj 41, Dunavskoj 11 u Osijeku i u Dubrovačkoj ulici 1A u Višnjevcu.
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti upravljanja nekretninama, koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom, da podnesu ponudu za obavljanje poslova prinudnog upravitelja.
Prinudni upravitelj zgrade mora imati:
- najmanje tri godine iskustva u poslovima upravljanja zgradama
- trenutačno pod upravljanjem najmanje 30 zgrada i 400 posebnih dijelova zgrade na području Grada Osijeka
- uredno podmirene sve obveze prema Gradu Osijeku, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Osijeka i državnom proračunu.
Pisanu ponudu s pripadajućom dokumentacijom ponuditelj je dužan dostaviti za vrijeme trajanja Javnog poziva, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za imenovanje prinudnog upravitelja zgrada – ne otvaraj“, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek ili putem pisarnice Grada Osijeka na istoj adresi.
Rok za podnošenje ponuda počinje teći od dana objave Javnog poziva i traje 15 dana.
Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo Grada Osijeka za provođenje Javnog poziva za imenovanje prinudnog upravitelja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Otvaranje ponuda obavit će se javno 6. ožujka 2026. godine u 10 sati u prostorijama Grada Osijeka na adresi u Osijeku, Franje Kuhača 9.
Sve ostale informacije o provedbi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Gradu Osijeku, Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose, Odsjeku za gospodarenje nekretninama, na adresi u Osijeku, Franje Kuhača 9 ili pozivom na broj telefona 031/321-350.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
