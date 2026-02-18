Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Državni inspektorat obavještava izvijestio je o opozivu proizvoda Pržena kukuruzna grickalica okus Lechon Manok BOY BAWANG, 90g, bez obzira na rok trajanja zbog utvrđenog alergena – glutena koji nije označen na proizvodu.

Osobe koje nisu alergične na gluten mogu konzumirati proizvod bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Podaci o proizvodu:
Podrijetlo: Filipini
Dobavljač: Heuschen & Schrouff, Nizozemska
Maloprodaja: Pekinška patka j.d.o.o., Vlaška 79, Zagreb; i PAN ASIA d.o.o. za trgovinu, Trg senjskih uskoka 7, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Crvena Toy Pudla š...
Na prodaju prelepi žen...
ASTROLOGIJA - TARO...
Razriješite misterij s...
Najlepsi Pomeranci...
Najlepsi Pomeranci Boo...
Srednjeazijski Ovc...
NA PRODAJU ženka Sredn...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:135

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa