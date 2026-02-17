Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U Velikoj vijećnici u Osijeku održana je 5. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je 27 od 28 vijećnika i vijećnica raspravljalo o 16 točaka dnevnog reda. Uz redovita izvješća o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, središnja točka bila je izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025., a sjednicu su obilježile i odluke o darovanju zemljišta Republici Hrvatskoj za uspostavu Veteranskog centra Osijek u prostoru bivšeg hotela Mursa te imenovanje novoizgrađene ulice Ulicom Specijalne policije Orao.

Gradonačelnik Ivan Radić je nakon sjednice istaknuo zadovoljstvo podrškom vijećnika.

Drago mi je da je velik broj vijećnika glasao za izvješće o radu za prošlo razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca. Bilo je to opširno izvješće i vidljivo je da se puno toga radilo u gradu – rekao je.

Naglasio je kako je Grad u tom razdoblju poslovao financijski stabilno te nastavio snažno povlačiti europska sredstva.

Veliki investicijski ciklus je iza nas, snažno povlačenje europskih sredstava. Od kada sam gradonačelnik, svake godine smo u izboru top tri grada po povučenim sredstvima iz fondova Europske unije i tako ćemo nastaviti – poručio je.

Podsjetio je i na ranije izglasani rekordni gradski proračun u iznosu od 227,6 milijuna eura, ocijenivši da brojke potvrđuju kako Osijek prolazi kroz najintenzivnije investicijsko razdoblje u posljednjih 30 godina.

Na sve sam projekte ponosan. Nekome je kapitalni projekt najveći, a nekome je ono ispred njegovih vrata najveći projekt. I jedno i drugo je važno – rekao je.

Gradonačelnik je istaknuo kako je u proteklim godinama izgrađeno i nadograđeno pet vrtića te da je u odnosu na 2021. upisano više od 700 djece u osječke vrtiće.

U ovom razdoblju izgradit ćemo još dva vrtića, u centru grada i vrtić Bambi u Podravlju, za što smo dobili sredstva Ministarstva znanosti – rekao je.

Govoreći o školama, najavio je najveći investicijski ciklus u posljednjih 30 godina.

Riječ je o ukupno 15 škola. Četrnaest škola ide u dogradnju i izgradnju sportskih dvorana, a jedna je potpuno nova škola – kazao je.

Za četiri osnovne škole, Grigor Viteza, Tenju, Višnjevac i Frana Krste Frankopana, već su osigurana sredstva. Posebno je izdvojio novu osnovnu školu Vladimira Nazora u Retfali.

Dobili smo više od 11 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju potpuno nove škole u Retfali i uskoro kreće gradnja – naglasio je.

Istaknuta su i ulaganja u Copacabanu i gradske bazene. Gradonačelnik je podsjetio da su gradski bazeni izgrađeni 1998. godine te da se gotovo tri desetljeća nije provodila ozbiljna rekonstrukcija.

Mi smo prva gradska uprava koja je pokrenula cjelovitu obnovu. Riječ je o investiciji vrijednoj više od pet milijuna eura, s energetskom obnovom, novom stolarijom, dizalicama topline, uređenjem garderoba i kompletnom sanacijom – rekao je.

Tijekom radova na bazenima otkrivena je trulež na dijelu krovne konstrukcije, zbog čega je rok dovršetka produljen, no sanacija je provedena radi sigurnosti korisnika. U međuvremenu Grad sportašima osigurava prijevoz na treninge u Vukovar.

Druga faza uređenja Copacabane vrijedna je oko devet milijuna eura, od čega su četiri milijuna bespovratna ITU sredstva. Uredit će se novi dječji i mješoviti bazen s toboganima i sadržajima, a najavljena je i sadnja 200 stabala.

Jedna od najvažnijih odluka sjednice odnosi se na darovanje čestice Republici Hrvatskoj radi realizacije Veteranskog centra Osijek u prostoru bivšeg hotela Mursa.

To je projekt koji smo obećali i prije drugog mandata. Vrijedan je oko 12 milijuna eura i radimo ga u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Danas smo napravili velik dio posla kako bi realizacija mogla krenuti – rekao je gradonačelnik.

Osijek će tako postati jedan od pet hrvatskih gradova s veteranskim centrom, koji će služiti za rehabilitaciju i druge potrebe branitelja.

Mislim da je to minimalno što grad Osijek može napraviti za svoje branitelje koji su dali najviše u obrani domovine – poručio je, pohvalivši suradnju s braniteljskim udrugama.

Vijećnici su prihvatili i prijedlog da novoizgrađena ulica, produžetak Kanižlićeve prema Opus Areni, ponese ime Ulica Specijalne policije Orao. Ploča s imenom bit će postavljena u ožujku, na obljetnicu osnutka postrojbe.

Naša legendarna postrojba sudjelovala je u svim akcijama u Domovinskom ratu i podnijela velike žrtve. Dobit će ulicu kakvu i zaslužuje – rekao je gradonačelnik.

Podsjetio je i na ranije preimenovanje ulice u čast Treće gardijske brigade Kune, naglasivši da grad time iskazuje trajno poštovanje prema braniteljima.

Na sjednici su, između ostalog, raspravljene i točke vezane uz financiranje političkih stranaka u 2026., povrat jamčevina za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, program rada Savjeta mladih, te izvješće o prirodnim nepogodama.

Na sva pitanja smo dali odgovore. Ja sam gradonačelnik svih Osječanki i Osječana i tako ću nastaviti raditi. Brojke govore same za sebe, Osijek proživljava najveći investicijski ciklus u posljednjih 30 godina – zaključio je gradonačelnik Radić.


Foto: Osijek.hr


