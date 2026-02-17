5. sjednica Gradskog vijeća

U Velikoj vijećnici u Osijeku održana jena kojoj je 27 od 28 vijećnika i vijećnica raspravljalo o 16 točaka dnevnog reda. Uz redovita izvješća o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, središnja točka bila je izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025., a sjednicu su obilježile i odluke o darovanju zemljištaza uspostavuu prostoru bivšeg hotela Mursa te imenovanje novoizgrađene uliceGradonačelnikje nakon sjednice istaknuo zadovoljstvo podrškom vijećnika.– rekao je.Naglasio je kako je Grad u tom razdoblju poslovaote nastavio snažno povlačiti europska sredstva.– poručio je.Podsjetio je i na ranije izglasaniu iznosu od, ocijenivši da brojke potvrđuju kako Osijek prolazi kroz najintenzivnije investicijsko razdoblje u posljednjih 30 godina.– rekao je.Gradonačelnik je istaknuo kako je u proteklim godinama izgrađeno i nadograđeno pet vrtića te da je u odnosu na 2021. upisano više odu osječke vrtiće.– rekao je.Govoreći o školama, najavio jeinvesticijski ciklus u posljednjih 30 godina.– kazao je.Za četiri osnovne škole,, već su osigurana sredstva. Posebno je izdvojio novu osnovnu školu Vladimira Nazora u Retfali.– naglasio je.Istaknuta su i ulaganja u. Gradonačelnik je podsjetio da su gradski bazeni izgrađeni 1998. godine te da se gotovo tri desetljeća nije provodila ozbiljna rekonstrukcija.– rekao je.Tijekom radova na bazenima otkrivena jena dijelu krovne konstrukcije, zbog čega je rok dovršetka produljen, no sanacija je provedena radi sigurnosti korisnika. U međuvremenu Grad sportašimana treninge u Vukovar.Druga faza uređenja Copacabane vrijedna je oko, od čega subespovratna ITU sredstva. Uredit će se novi dječji i mješoviti bazen s toboganima i sadržajima, a najavljena je i sadnjaJedna od najvažnijih odluka sjednice odnosi se na darovanje čestice Republici Hrvatskoj radi realizacijeu prostoru bivšeg hotela Mursa.– rekao je gradonačelnik.Osijek će tako postatis veteranskim centrom, koji će služiti za rehabilitaciju i druge potrebe branitelja.– poručio je, pohvalivši suradnju s braniteljskim udrugama.Vijećnici su prihvatili i prijedlog da novoizgrađena ulica, produžetak Kanižlićeve prema Opus Areni, ponese ime. Ploča s imenom bit će postavljena u ožujku, na obljetnicu osnutka postrojbe.– rekao je gradonačelnik.Podsjetio je i na ranije preimenovanje ulice u čast, naglasivši da grad time iskazuje trajno poštovanje prema braniteljima.Na sjednici su, između ostalog, raspravljene i točke vezane uz financiranje političkih stranaka u 2026.,za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, program rada Savjeta mladih, te izvješće o prirodnim nepogodama.– zaključio je gradonačelnik Radić.