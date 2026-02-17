Rekordna ulaganja, novi vrtići i škola: Osijek ulazi u najveći razvojni ciklus u 30 godina
17.02.2026. 17:09
U Velikoj vijećnici u Osijeku održana je 5. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je 27 od 28 vijećnika i vijećnica raspravljalo o 16 točaka dnevnog reda. Uz redovita izvješća o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, središnja točka bila je izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025., a sjednicu su obilježile i odluke o darovanju zemljišta Republici Hrvatskoj za uspostavu Veteranskog centra Osijek u prostoru bivšeg hotela Mursa te imenovanje novoizgrađene ulice Ulicom Specijalne policije Orao.
Gradonačelnik Ivan Radić je nakon sjednice istaknuo zadovoljstvo podrškom vijećnika.
– Drago mi je da je velik broj vijećnika glasao za izvješće o radu za prošlo razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca. Bilo je to opširno izvješće i vidljivo je da se puno toga radilo u gradu – rekao je.
Naglasio je kako je Grad u tom razdoblju poslovao financijski stabilno te nastavio snažno povlačiti europska sredstva.
– Veliki investicijski ciklus je iza nas, snažno povlačenje europskih sredstava. Od kada sam gradonačelnik, svake godine smo u izboru top tri grada po povučenim sredstvima iz fondova Europske unije i tako ćemo nastaviti – poručio je.
Podsjetio je i na ranije izglasani rekordni gradski proračun u iznosu od 227,6 milijuna eura, ocijenivši da brojke potvrđuju kako Osijek prolazi kroz najintenzivnije investicijsko razdoblje u posljednjih 30 godina.
– Na sve sam projekte ponosan. Nekome je kapitalni projekt najveći, a nekome je ono ispred njegovih vrata najveći projekt. I jedno i drugo je važno – rekao je.
Gradonačelnik je istaknuo kako je u proteklim godinama izgrađeno i nadograđeno pet vrtića te da je u odnosu na 2021. upisano više od 700 djece u osječke vrtiće.
– U ovom razdoblju izgradit ćemo još dva vrtića, u centru grada i vrtić Bambi u Podravlju, za što smo dobili sredstva Ministarstva znanosti – rekao je.
Govoreći o školama, najavio je najveći investicijski ciklus u posljednjih 30 godina.
– Riječ je o ukupno 15 škola. Četrnaest škola ide u dogradnju i izgradnju sportskih dvorana, a jedna je potpuno nova škola – kazao je.
Za četiri osnovne škole, Grigor Viteza, Tenju, Višnjevac i Frana Krste Frankopana, već su osigurana sredstva. Posebno je izdvojio novu osnovnu školu Vladimira Nazora u Retfali.
– Dobili smo više od 11 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju potpuno nove škole u Retfali i uskoro kreće gradnja – naglasio je.
Istaknuta su i ulaganja u Copacabanu i gradske bazene. Gradonačelnik je podsjetio da su gradski bazeni izgrađeni 1998. godine te da se gotovo tri desetljeća nije provodila ozbiljna rekonstrukcija.
– Mi smo prva gradska uprava koja je pokrenula cjelovitu obnovu. Riječ je o investiciji vrijednoj više od pet milijuna eura, s energetskom obnovom, novom stolarijom, dizalicama topline, uređenjem garderoba i kompletnom sanacijom – rekao je.
Tijekom radova na bazenima otkrivena je trulež na dijelu krovne konstrukcije, zbog čega je rok dovršetka produljen, no sanacija je provedena radi sigurnosti korisnika. U međuvremenu Grad sportašima osigurava prijevoz na treninge u Vukovar.
Druga faza uređenja Copacabane vrijedna je oko devet milijuna eura, od čega su četiri milijuna bespovratna ITU sredstva. Uredit će se novi dječji i mješoviti bazen s toboganima i sadržajima, a najavljena je i sadnja 200 stabala.
Jedna od najvažnijih odluka sjednice odnosi se na darovanje čestice Republici Hrvatskoj radi realizacije Veteranskog centra Osijek u prostoru bivšeg hotela Mursa.
– To je projekt koji smo obećali i prije drugog mandata. Vrijedan je oko 12 milijuna eura i radimo ga u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Danas smo napravili velik dio posla kako bi realizacija mogla krenuti – rekao je gradonačelnik.
Osijek će tako postati jedan od pet hrvatskih gradova s veteranskim centrom, koji će služiti za rehabilitaciju i druge potrebe branitelja.
– Mislim da je to minimalno što grad Osijek može napraviti za svoje branitelje koji su dali najviše u obrani domovine – poručio je, pohvalivši suradnju s braniteljskim udrugama.
Vijećnici su prihvatili i prijedlog da novoizgrađena ulica, produžetak Kanižlićeve prema Opus Areni, ponese ime Ulica Specijalne policije Orao. Ploča s imenom bit će postavljena u ožujku, na obljetnicu osnutka postrojbe.
– Naša legendarna postrojba sudjelovala je u svim akcijama u Domovinskom ratu i podnijela velike žrtve. Dobit će ulicu kakvu i zaslužuje – rekao je gradonačelnik.
Podsjetio je i na ranije preimenovanje ulice u čast Treće gardijske brigade Kune, naglasivši da grad time iskazuje trajno poštovanje prema braniteljima.
Na sjednici su, između ostalog, raspravljene i točke vezane uz financiranje političkih stranaka u 2026., povrat jamčevina za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, program rada Savjeta mladih, te izvješće o prirodnim nepogodama.
– Na sva pitanja smo dali odgovore. Ja sam gradonačelnik svih Osječanki i Osječana i tako ću nastaviti raditi. Brojke govore same za sebe, Osijek proživljava najveći investicijski ciklus u posljednjih 30 godina – zaključio je gradonačelnik Radić.
Foto: Osijek.hr
