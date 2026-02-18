Servisne informacije [18. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
18.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti ujutro lokalno magla. Navečer sa zapada porast naoblake, a na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ponegdje je moguća slaba oborina. Jutarnja temperatura 0°C, a dnevna do 9°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 13:00 sati - Šokačka ulica 16-18, Žumberačka ulica 6-22, 7-49
Josipovac, Petrijevci
od 8:00 do 14:00 sati - Naselje Karašica 157,
Petrijevci: Karašica 2-154, 1-151 nep, Naselje Karašica 54
Bijelo Brdo
od 9:00 do 13:00 sati - Mišino brdo 18-43, Sadovi 80, Šarengrad 2-58, 1-59
Aljmaška planina, Dalj, Daljska planina
od 8:00 do 15:00 sati -
Aljmaška planina 14-30, 17-33 nep, Mladena Palinkaša 18, 28/a, Rudina balinac 2-142, 1-33 nep, Rudina bulićev dol 2-88, 3-97, Rudina crkvina 20-28/b, 7/a-131/a, Rudina klainac 6-160, 3-101, Rudina kod bagremika 2-24, 3-27, Rudina kod vilme 2-400, 1-91, Rudina perinac 17, Rudina provalija 8-38, 1-37, Rudina sad 4-34, 1-45, Rudina stepanićevac 22/a, 46, 58/a, 70, 174, 1, 51, 65, 103, Rudina čauševac 4-400, 7-65 nep, Rudina čvorkovac 18-82, 1-59, Aljmaška planina 2-400, 1-133, Čačin dol1, Šandora Petefija 10, 23,
Dalj: Rudina busija 46/b, 21, Rudina dolovi 5, Rudina ljubojev čot 46, Rudina vodice 8,
Planina daljska: Šandora Petefija 111
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [10.-15.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [12.-18.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [12.-18.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Muzej Slavonije Osijek: Museorium - ciklusom likovnih i baštinskih radionica
- Dan otvorenih vrata Odsjeka za instrumentalne studije i kompoziciju s teorijom glazbe
- Hrvatski dan nepušenja – Dan bez duhanskog dima
- Dani otvorenih vrata Odjela za fiziku [2026.]
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti ujutro lokalno magla. Navečer sa zapada porast naoblake, a na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ponegdje je moguća slaba oborina. Jutarnja temperatura 0°C, a dnevna do 9°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 13:00 sati - Šokačka ulica 16-18, Žumberačka ulica 6-22, 7-49
Josipovac, Petrijevci
od 8:00 do 14:00 sati - Naselje Karašica 157,
Petrijevci: Karašica 2-154, 1-151 nep, Naselje Karašica 54
Bijelo Brdo
od 9:00 do 13:00 sati - Mišino brdo 18-43, Sadovi 80, Šarengrad 2-58, 1-59
Aljmaška planina, Dalj, Daljska planina
od 8:00 do 15:00 sati -
Aljmaška planina 14-30, 17-33 nep, Mladena Palinkaša 18, 28/a, Rudina balinac 2-142, 1-33 nep, Rudina bulićev dol 2-88, 3-97, Rudina crkvina 20-28/b, 7/a-131/a, Rudina klainac 6-160, 3-101, Rudina kod bagremika 2-24, 3-27, Rudina kod vilme 2-400, 1-91, Rudina perinac 17, Rudina provalija 8-38, 1-37, Rudina sad 4-34, 1-45, Rudina stepanićevac 22/a, 46, 58/a, 70, 174, 1, 51, 65, 103, Rudina čauševac 4-400, 7-65 nep, Rudina čvorkovac 18-82, 1-59, Aljmaška planina 2-400, 1-133, Čačin dol1, Šandora Petefija 10, 23,
Dalj: Rudina busija 46/b, 21, Rudina dolovi 5, Rudina ljubojev čot 46, Rudina vodice 8,
Planina daljska: Šandora Petefija 111
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [10.-15.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [12.-18.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [12.-18.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Muzej Slavonije Osijek: Museorium - ciklusom likovnih i baštinskih radionica
- Dan otvorenih vrata Odsjeka za instrumentalne studije i kompoziciju s teorijom glazbe
- Hrvatski dan nepušenja – Dan bez duhanskog dima
- Dani otvorenih vrata Odjela za fiziku [2026.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)