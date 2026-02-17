OŠ „Rugvica“

Foto: Taekwondo klub Osijek

Proteklog vikenda u sportskoj dvoraniu Rugvici, održan jeu organizaciji. Uz tradicionalno brojne domaće natjecatelje, sudjelovali su borci iz. Natjecanje se održalo u svim dobnim kategorijama u borbama i kicku (udaranje u vreću s elektronskim oklopom, što više udaraca u zadanom vremenu od 20 sekundi). Ovo je bio i kriterijski turnir za juniorsku reprezentaciju.Na natjecanju je nastupio is juniorkom(-63kg).Nakon pobjede u prvoj borbi nad predstavnicom omiškog Gusara2:1 (4:5; 5:2; 3:2) i pobjedom u polufinalu nad predstavnicom Zaprešića2:0 (2:1;1:0), u finalu ju zaustavlja visoka i neugodna predstavnica zagrebačkog Ionainače osvajačica srebrne medalje na zadnjem svjetskom prvenstvu s 2:0 (10:0;10:0) i tako osvojila srebrnu medalju. Treba još napomenuti da je Petra izašla iz polufinalne borbe dobila dvije minute odmora i morala ući u finalnu borbu, jer je ta borba bila zadnja na turniru. Petra je osvojila svoja prva 3 boda za ulazak u reprezentaciju i sad joj za dva tjedna predstoji drugi izborni turnir, juniorsko prvenstvo Hrvatske u Kninu i za četiri tjedna nastup na trećem kriterijskom turniru u Zagrebu na Feniks Budo kupu.U nedjelju u Vrbovcu u dvorani OŠ Marije Jurić Zagorke održan je turnir 2. Vrbovec open. Natjecanje se održalo u kategoriji limača, mlađih kadeta, kadeta i juniora u borbama i kicku (udaranje u vreću s elektronskim oklopom, što više udaraca u zadanom vremenu od 20 sekundi). Na natjecanju je bilo prisutno 350 natjecatelja iz 24 kluba i tri zemlje:Na turniru je nastupilo dvoje predstavnika taekwondo kluba Osijek, kadetkinja(-41kg) i junior(-59kg).Novopečena kadetkinjau svom prvom nastupu u kadetima ostavlja vrlo dobar dojam u borbi s domaćom predstavnicomkoju na žalost gubi 2:0 (26:23; 15:11) i mora se zadovoljiti ovaj puta s plasmanom 5.-8. mjesta.Juniorosvaja zlatnu medalju K.O. u finalnoj borbi protiv predstavnika zagrebačkog kluba Royalpri rezultatu 4:0.