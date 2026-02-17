Odličan vikend za članove Taekwondo kluba "Osijek"
17.02.2026. 12:48
Proteklog vikenda u sportskoj dvorani OŠ „Rugvica“ u Rugvici, održan je međunarodni turnir M-2 2026. u organizaciji taekwondo kluba Rugvica. Uz tradicionalno brojne domaće natjecatelje, sudjelovali su borci iz Slovačke, Njemačke, Slovenije i Mađarske. Natjecanje se održalo u svim dobnim kategorijama u borbama i kicku (udaranje u vreću s elektronskim oklopom, što više udaraca u zadanom vremenu od 20 sekundi). Ovo je bio i kriterijski turnir za juniorsku reprezentaciju.
Na natjecanju je nastupio i taekwondo klub Osijek s juniorkom Petrom Žaper (-63kg).
Nakon pobjede u prvoj borbi nad predstavnicom omiškog Gusara Sare Bilić 2:1 (4:5; 5:2; 3:2) i pobjedom u polufinalu nad predstavnicom Zaprešića Mie Kostanjčar 2:0 (2:1;1:0), u finalu ju zaustavlja visoka i neugodna predstavnica zagrebačkog Iona Lorena Opačak inače osvajačica srebrne medalje na zadnjem svjetskom prvenstvu s 2:0 (10:0;10:0) i tako osvojila srebrnu medalju. Treba još napomenuti da je Petra izašla iz polufinalne borbe dobila dvije minute odmora i morala ući u finalnu borbu, jer je ta borba bila zadnja na turniru. Petra je osvojila svoja prva 3 boda za ulazak u reprezentaciju i sad joj za dva tjedna predstoji drugi izborni turnir, juniorsko prvenstvo Hrvatske u Kninu i za četiri tjedna nastup na trećem kriterijskom turniru u Zagrebu na Feniks Budo kupu.
U nedjelju u Vrbovcu u dvorani OŠ Marije Jurić Zagorke održan je turnir 2. Vrbovec open. Natjecanje se održalo u kategoriji limača, mlađih kadeta, kadeta i juniora u borbama i kicku (udaranje u vreću s elektronskim oklopom, što više udaraca u zadanom vremenu od 20 sekundi). Na natjecanju je bilo prisutno 350 natjecatelja iz 24 kluba i tri zemlje: Austrije, Slovenije i Hrvatske.
Na turniru je nastupilo dvoje predstavnika taekwondo kluba Osijek, kadetkinja Klara Degmečić (-41kg) i junior Matej Maršo (-59kg).
Novopečena kadetkinja Klara Degmečić u svom prvom nastupu u kadetima ostavlja vrlo dobar dojam u borbi s domaćom predstavnicom Marijom Đorđević koju na žalost gubi 2:0 (26:23; 15:11) i mora se zadovoljiti ovaj puta s plasmanom 5.-8. mjesta.
Junior Matej Maršo osvaja zlatnu medalju K.O. u finalnoj borbi protiv predstavnika zagrebačkog kluba Royal Filipa Vukušića pri rezultatu 4:0.
Foto: Taekwondo klub Osijek
