Vaša prilika za ekskluzivno iskustvo vozila – Dani otvorenih vrata Automobila Škojo!
17.02.2026. 21:00
Automobili Škojo od 16. do 21. veljače 2026. od 8:00 do 16:00 sati, odnosno subotom od 9:00 do 13:00 sati na svojoj lokaciji u Ulici borova 1 u Osijeku organiziraju Dane otvorenih vrata Mercedes-Benz i Suzuki automobila.
Obnovljeni saloni usklađeni su s najnovijim standardima, a riječ je o suvremenom konceptu koji naglasak stavlja na premium korisničko iskustvo, digitalizaciju prodajnih procesa, višu razinu komfora te moderan i funkcionalan dizajn prostora.
Što očekuje posjetitelje? Posjetitelji Dana otvorenih vrata imat će priliku:
- razgledati novoobnovljeni Mercedes-Benz i Suzuki prodajni prostor
- upoznati se s aktualnim modelima osobnih i gospodarskih vozila, te dobiti sve potrebne informacije
- razgovarati sa stručnim prodajnim savjetnicima
- iskusiti novi standard usluge i ambijenta koji Automobili Škojo nude svojim kupcima
Dani otvorenih vrata zamišljeni su kao prilika za sve sadašnje i buduće kupce, partnere i zaljubljenike u automobile i motocikle da iz prve ruke dožive novu razinu prodajnog i korisničkog iskustva Suzuki brenda i Mercedes-Benz marke u Osijeku.
O tvrtki Automobili Škojo
Automobili Škojo su ovlašteni prodavatelj i serviser Suzuki vozila i Mercedes-Benz vozila, kao i niza drugih renomiranih tvrtki povezanih s industrijom održavanja i nadogradnji vozila. Kontinuiranim ulaganjem u infrastrukturu, edukaciju zaposlenika i razvoj ponude, tvrtka potvrđuje svoju predanost kvaliteti, pouzdanosti i zadovoljstvu kupaca, a tradicijom poslovanja koja premašuje 33 godine nastoji biti uvijek na usluzi svojim klijentima.
