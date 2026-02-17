Automobili Škojo

16. do 21. veljače 2026. od 8:00 do 16:00 sati

od 9:00 do 13:00 sati

Ulici borova 1

Dane otvorenih vrata Mercedes-Benz i Suzuki automobila

najnovijim standardima

premium

Što očekuje posjetitelje? Posjetitelji Dana otvorenih vrata imat će priliku:

novu razinu

Suzuki brenda i Mercedes-Benz marke

O tvrtki Automobili Škojo

Suzuki vozila i Mercedes-Benz

od, odnosno subotomna svojoj lokaciji uu Osijeku organizirajuObnovljeni saloni usklađeni su s, a riječ je o suvremenom konceptu koji naglasak stavlja nakorisničko iskustvo, digitalizaciju prodajnih procesa, višu razinu komfora te moderan i funkcionalan dizajn prostora.- razgledati novoobnovljeni Mercedes-Benz i Suzuki prodajni prostor- upoznati se s aktualnim modelima osobnih i gospodarskih vozila, te dobiti sve potrebne informacije- razgovarati sa stručnim prodajnim savjetnicima- iskusiti novi standard usluge i ambijenta koji Automobili Škojo nude svojim kupcimaDani otvorenih vrata zamišljeni su kao prilika za sve sadašnje i buduće kupce, partnere i zaljubljenike u automobile i motocikle da iz prve ruke doživeprodajnog i korisničkog iskustvau Osijeku.Automobili Škojo su ovlašteni prodavatelj i serviservozila, kao i niza drugih renomiranih tvrtki povezanih s industrijom održavanja i nadogradnji vozila. Kontinuiranim ulaganjem u infrastrukturu, edukaciju zaposlenika i razvoj ponude, tvrtka potvrđuje svoju predanost kvaliteti, pouzdanosti i zadovoljstvu kupaca, a tradicijom poslovanja koja premašuje 33 godine nastoji biti uvijek na usluzi svojim klijentima.