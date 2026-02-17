Kriminalističkim istraživanjem

20-godišnjak

računalne prijevare

virtualnom novčaniku

2.060 eura

potrošio

opozvao

oštetio

posebno izvješće

utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jeiz Belišća počinio kazneno djelona štetu pravne osobe.20-godišnjak je u svibnju prošle godine otvorio svoj profil nate registrirao bankovnu karticu s koje je u taj novčanik kroz više transakcija uplatio ukupno. Kada je uplaćena sredstva, putem svoje bankeje uplate, čime jevirtualni novčanik za 2.060 eura, izvijestili su iz policije.Protiv počinitelja slijediOpćinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.