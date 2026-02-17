Nevjerojatna prevara u virtualnom novčaniku: 20-godišnjak opljačkao sam sebe… ili ne?
17.02.2026. 12:07
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 20-godišnjak iz Belišća počinio kazneno djelo računalne prijevare na štetu pravne osobe.
20-godišnjak je u svibnju prošle godine otvorio svoj profil na virtualnom novčaniku te registrirao bankovnu karticu s koje je u taj novčanik kroz više transakcija uplatio ukupno 2.060 eura. Kada je uplaćena sredstva potrošio, putem svoje banke opozvao je uplate, čime je oštetio virtualni novčanik za 2.060 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv počinitelja slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
