Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je predpodigao optužnicu protivzbog sudjelovanja uOptužnicom se I. i II. okrivljenicima stavlja na teret da su od ožujka 2024. do lipnja 2025. u više hrvatskih gradova (i drugi) organizirali i koordiniralikokaina, konoplje i hašiša.I. okrivljenik je zajedno s II. i nepoznatim osobama iz Zagreba dogovaraokonoplje i hašiša, dok je II. okrivljenik organizirao nabavu kokaina i konoplje za sebe i I. okrivljenika. I. okrivljenik je angažirao V. okr. zau Slavonski Brod, a II. okr. je sam dovozio drogu u Županju i Slavonski Brod ili koristio nepoznate osobe.Nakon dolaska droge, I. okrivljenik je uključio III. do VI. okrivljenika, a II. okrivljenik VII. do IX., koji su droguu dogovorenim područjima. I. okr. je preuzeo najmanje 12,5 kg konoplje i 284,87 g hašiša, dok je II. okr. preuzeo najmanje 11 kg konoplje i 100 g kokaina.Prihod od preprodaje dijelili su među sobom, a ukupno su si pribavili najmanje