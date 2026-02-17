Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
USKOK je pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv devetorice hrvatskih državljana zbog sudjelovanja u zločinačkom udruženju i neovlaštenoj proizvodnji i prometu droga.

Optužnicom se I. i II. okrivljenicima stavlja na teret da su od ožujka 2024. do lipnja 2025. u više hrvatskih gradova (Slavonski Brod, Županja, Zagreb, Nova Gradiška, Viškovci i drugi) organizirali i koordinirali kupnju, skladištenje i prodaju kokaina, konoplje i hašiša.

I. okrivljenik je zajedno s II. i nepoznatim osobama iz Zagreba dogovarao nabavu konoplje i hašiša, dok je II. okrivljenik organizirao nabavu kokaina i konoplje za sebe i I. okrivljenika. I. okrivljenik je angažirao V. okr. za transport droge u Slavonski Brod, a II. okr. je sam dovozio drogu u Županju i Slavonski Brod ili koristio nepoznate osobe.

Nakon dolaska droge, I. okrivljenik je uključio III. do VI. okrivljenika, a II. okrivljenik VII. do IX., koji su drogu preuzimali, skrivali, prepakiravali i preprodavali u dogovorenim područjima. I. okr. je preuzeo najmanje 12,5 kg konoplje i 284,87 g hašiša, dok je II. okr. preuzeo najmanje 11 kg konoplje i 100 g kokaina.

Prihod od preprodaje dijelili su među sobom, a ukupno su si pribavili najmanje 113.606,50 eura.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




