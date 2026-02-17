popraviti stanje

test intolerancije na hranu

biorezonantnim uređajem

srijedu 4. ožujka 2026.

Zoo hotelu

od 10 do 18 sati

Helena Zeman Mandić

540 namirnica

sjajne smjernice

individualnih planova

Što je i zašto nam treba test intolerancije na hranu?

Test intolerancije na hranu, svjedočim, uistinu može promijeniti život. Brojna iskustva klijenata dokazala su ovu tvrdnju. Znanjem i edukacijom o pravilnoj prehrani, balansiranju i zdravom životu utjecala je prvenstveno na kvalitetu svoga, a onda, dakako i na kvalitetu života svojih klijenata

Helena Zeman Mandić

podići svijest

ne povezujemo

Jako je bitno osluškivati svoje tijelo i biti svjestan činjenice da nam hrana stvarno može biti lijek, ali i da jako može utjecati na cjelokupno stanje našeg organizma – na naše raspoloženje, san, energiju, probleme s kožom, kilogramima. Zbog poplave različitih savjeta, dijeta, dodataka prehrani, klijenti, osim što su zasićeni količinom informacija postaju i skeptični. Stvarno mislim da je edukacija ključ, da bi nas već u osnovnoj školi trebali educirati o pravilnom načinu prehrane. Na taj bismo način spriječili mnoštvo stanja u koja dođemo tijekom vremena. Kako smo svi specifični i svako tijelo reagira na svoj način ekipa Virtusa se fokusirala na testove intolerancije i alergena kojima detektiramo što pojedinom klijentu stvara probleme u organizmu te ga ujedno i educiramo kako se pravilno hraniti kako bismo pospješili stanje njegovog organizma

Helena Zeman Mandić

Kako izgleda testiranje?

estiranje se radi na više od 500 prehrambenih namirnica koje uključuju gluten i laktozu, emulgatore, aditive, konzervanse, nitrate, mitotoksine, herbicide, insekticide i teške metale, te preporuku i savjetovanje. Biorezonantni uređaj, dizajniran je najnovijom tehnologijom koja omogućuje izvanrednu kvalitetu dijagnoze stanja ljudskog tijela. Njegov rad temelji se na zakonima fizike, odnosno elektromagnetskom principu kojim očitava namirnice koje opterećuju naš organizam. Testiranje je potpuno bezbolno i neinvazivno. Test intolerancije na hranu pokazat će koje namirnice odgovaraju vašem organizmu, koje biste trebali isključiti, a koje jesti u umjerenim količinama kako bi vaš organizam postigao ravnotežu

savjetuje

Nakon što ustanovimo koje su to namirnice koje ne odgovaraju klijentovom organizmu savjetujemo ga kako se ispravno hraniti, odnosno koje namirnice pojačano konzumirati, koje izbjegavati i na koliko dugo, kako osluškivati svoje tijelo…zapravo ga educiramo kako bi sam u budućnosti prepoznao namirnice koje mu odgovaraju odnosno ne odgovaraju

I još par slova za kraj…kao osvještavanje i motivacija

Živimo užurbanim načinom života koji nas tjera da sve bude odmah i sada. Hrana nam danas puno manje simbolizira uživanje i druženje. Često se hranimo iz potrebe, na brzinu. Hrana je industrijski prerađena, konzumiramo puno šećera, svjesno ili nesvjesno, zaboravimo unositi dovoljno tekućine u tijelo. Često vodu i čajeve mijenjamo za kavu. Većina nas je dehidrirana, a da toga nismo svjesni. Okrećemo se brzim rješenjima, instant dijetama, izgladnjivanju, konzumiramo 1-2 obroka dnevno. Pitamo se zašto imamo problem neredovite probave, viškom kilograma, osipima po kozi, nadutosti, grčevima i slično. Sve je više alergija oko nas, često smo pod virozama, imunitet nam je slabiji, lošije spavamo. Većinom ta naša stanja prepisujemo stresu, a vrlo rijetko prehrani. Istina je da je stres sveprisutan, ali isto tako nam redovita i nutrijentima bogata prehrana može pomoći i u savladavanju stresa

Helena Zeman Mandić

4. ožujka

[Sponzorirani članak]