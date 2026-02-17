Osječko-baranjska županija nastavlja snažan gospodarski rast i poduzetnički zamah
17.02.2026. 11:13
Prema trenutno raspoloživim podacima o gospodarskim kretanjima u 2025. godini, Osječko-baranjska županija bilježi nastavak pozitivnih trendova u poduzetništvu, obrtništvu i na tržištu rada. Cjeloviti podaci o financijskom poslovanju poduzetnika i robnoj razmjeni s inozemstvom bit će dostupni u drugoj polovini 2026. godine, no pokazatelji s kraja 2025. potvrđuju stabilan i kontinuiran rast.
Na području Osječko-baranjske županije krajem 2025. godine poslovala su 7.062 poduzetnika, što je porast od 3,8 % u odnosu na 2024. godinu. Tijekom 2025. osnovane su 494 nove tvrtke, što potvrđuje nastavak poduzetničke aktivnosti i povjerenja u poslovno okruženje.
Posebno se ističe rast broja obrta. Na dan 31. prosinca 2025. godine na području Županije djelovala su 7.542 obrta, što je 10,3 % više nego godinu ranije, a čak 57,4 % više nego 2020. godine Ovaj snažan rast ukazuje na jačanje malog i srednjeg poduzetništva te povećanu gospodarsku dinamiku.
Pozitivni trendovi vidljivi su i na tržištu rada. Krajem 2025. godine evidentirano je 97.871 zaposlenih osoba, što predstavlja rast od 1,1 % u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno, broj nezaposlenih smanjen je na 10.498 osoba, što je 9,3 % manje nego 2024. godine. Stopa nezaposlenosti smanjena je s 10,7 % na 9,7 %.
Unatoč izazovima poput nedostatka radne snage i globalnih gospodarskih kretanja, gospodarstvo Osječko-baranjske županije pokazuje otpornost i sposobnost prilagodbe novim okolnostima.
Osječko-baranjska županija nastavit će s provedbom mjera usmjerenih na poticanje poduzetništva, jačanje konkurentnosti, razvoj investicijskih projekata i otvaranje novih radnih mjesta, s ciljem daljnjeg gospodarskog rasta i podizanja kvalitete života svih svojih stanovnika.
