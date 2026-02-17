gospodarskim kretanjima

Foto: OBŽ

Prema trenutno raspoloživim podacima ou 2025. godini,bilježi nastavaku poduzetništvu, obrtništvu i na tržištu rada. Cjeloviti podaci opoduzetnika i robnoj razmjeni s inozemstvom bit će dostupni u drugoj polovini 2026. godine, no pokazatelji s kraja 2025. potvrđujuNa području Osječko-baranjske županije krajem 2025. godine poslovala su, što je porast odu odnosu na 2024. godinu. Tijekom 2025. osnovane su, što potvrđuje nastavak poduzetničke aktivnosti i povjerenja u poslovno okruženje.Posebno se ističe rast broja obrta. Na dan 31. prosinca 2025. godine na području Županije djelovala su, što jenego godinu ranije, a čaknego 2020. godine Ovaj snažan rast ukazuje na jačanje malog i srednjeg poduzetništva te povećanu gospodarsku dinamiku.Pozitivni trendovi vidljivi su i na tržištu rada. Krajem 2025. godine evidentirano je, što predstavlja rast od 1,1 % u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno, broj nezaposlenih smanjen je na, što je 9,3 % manje nego 2024. godine. Stopa nezaposlenosti smanjena je s 10,7 % na 9,7 %.Unatoč izazovima poput nedostatka radne snage i globalnih gospodarskih kretanja, gospodarstvo Osječko-baranjske županije pokazujeprilagodbe novim okolnostima.Osječko-baranjska županija nastavit će s provedbom mjera usmjerenih na, s ciljem daljnjeg gospodarskog rasta i podizanja kvalitete života svih svojih stanovnika.