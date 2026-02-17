Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Gospodarstvo
Prema trenutno raspoloživim podacima o gospodarskim kretanjima u 2025. godini, Osječko-baranjska županija bilježi nastavak pozitivnih trendova u poduzetništvu, obrtništvu i na tržištu rada. Cjeloviti podaci o financijskom poslovanju poduzetnika i robnoj razmjeni s inozemstvom bit će dostupni u drugoj polovini 2026. godine, no pokazatelji s kraja 2025. potvrđuju stabilan i kontinuiran rast.

Na području Osječko-baranjske županije krajem 2025. godine poslovala su 7.062 poduzetnika, što je porast od 3,8 % u odnosu na 2024. godinu. Tijekom 2025. osnovane su 494 nove tvrtke, što potvrđuje nastavak poduzetničke aktivnosti i povjerenja u poslovno okruženje.

Posebno se ističe rast broja obrta. Na dan 31. prosinca 2025. godine na području Županije djelovala su 7.542 obrta, što je 10,3 % više nego godinu ranije, a čak 57,4 % više nego 2020. godine Ovaj snažan rast ukazuje na jačanje malog i srednjeg poduzetništva te povećanu gospodarsku dinamiku.

Pozitivni trendovi vidljivi su i na tržištu rada. Krajem 2025. godine evidentirano je 97.871 zaposlenih osoba, što predstavlja rast od 1,1 % u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno, broj nezaposlenih smanjen je na 10.498 osoba, što je 9,3 % manje nego 2024. godine. Stopa nezaposlenosti smanjena je s 10,7 % na 9,7 %.

Unatoč izazovima poput nedostatka radne snage i globalnih gospodarskih kretanja, gospodarstvo Osječko-baranjske županije pokazuje otpornost i sposobnost prilagodbe novim okolnostima.

Osječko-baranjska županija nastavit će s provedbom mjera usmjerenih na poticanje poduzetništva, jačanje konkurentnosti, razvoj investicijskih projekata i otvaranje novih radnih mjesta, s ciljem daljnjeg gospodarskog rasta i podizanja kvalitete života svih svojih stanovnika.


Foto: OBŽ


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Chow Chow Cau C...
Odgajivacnica Royal Ra...
Francuski buld...
Štenci francuskog buld...
Francuski Buldog. ...
Štenci francuskog buld...
Novi posao
POSAO NA INTERNETU 100...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:136

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa