Vijesti
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu sljedećih proizvoda:

- Jezik svinjski – dimljeni, LOT 040004, najbolje upotrijebiti do 10.03.2026. i LOT 040005, najbolje upotrijebiti do 12.03.2026.
- Kišov jeger, LOT 030005, rok trajanja 01.03.2026. i LOT 030006 rok trajanja 04.03.2026.
- Domaća kobasica, LOT 030005, rok trajanja 01.03.2026. i LOT 030006, rok trajanja 04.03.2026.
- Pečeni prsni vršci, LOT 040004, najbolje upotrijebiti do 26.02.2026. i LOT 040005 najbolje upotrijebiti do 02.03.2026.

Navedeni proizvodi dobiveni su od svježeg svinjskog mesa u kojem su utvrđeni perfluoroalkil spojevi (PFAS) iznad dozvoljene granice u svinjskom mesu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

Podaci o proizvodu
Stavlja na tržište: MESO-PRERADA MESA KIŠ, Franjo Kiš, Kolodvorska 16, Donji Kraljevec


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031







