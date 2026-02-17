Državni inspektorat Republike Hrvatske

Jezik svinjski – dimljeni

Kišov jeger

Domaća kobasica

Pečeni prsni vršci

iznad dozvoljene granice

nije u skladu

Podaci o proizvodu

izvijestio je o opozivu sljedećih proizvoda:, LOT 040004, najbolje upotrijebiti do 10.03.2026. i LOT 040005, najbolje upotrijebiti do 12.03.2026., LOT 030005, rok trajanja 01.03.2026. i LOT 030006 rok trajanja 04.03.2026., LOT 030005, rok trajanja 01.03.2026. i LOT 030006, rok trajanja 04.03.2026., LOT 040004, najbolje upotrijebiti do 26.02.2026. i LOT 040005 najbolje upotrijebiti do 02.03.2026.Navedeni proizvodi dobiveni su od svježeg svinjskog mesa u kojem su utvrđeni perfluoroalkil spojevi (PFAS)u svinjskom mesu.Proizvods Uredbom Komisije (EU) 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.Stavlja na tržište: MESO-PRERADA MESA KIŠ, Franjo Kiš, Kolodvorska 16, Donji Kraljevec