Kreće isplata za tisuće građana
17.02.2026. 8:16
Danas, 17. veljače 2026. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za siječanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 210 korisnika (80,30 % žena i 19,70 % muškaraca), za što je osigurano 3.069.265,02 eura iz Državnog proračuna.
Podsjetimo, od ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
