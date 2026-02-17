Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Danas, 17. veljače 2026. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za siječanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 210 korisnika (80,30 % žena i 19,70 % muškaraca), za što je osigurano 3.069.265,02 eura iz Državnog proračuna.

Podsjetimo, od ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




