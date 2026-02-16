Državni inspektorat Republike Hrvatske

APTAMIL 2 PRONUTRA 800g, EAN kod: 4056631001240

APTAMIL 1 PRONUTRA 800g, EAN kod: 4056631001226

APTAMIL 3 PRONUTRA 800g, EAN kod: 4056631001264

APTAMIL PRONUTRA 2 1.2kg, EAN kod: 4056631003725

APTAMIL PRONUTRA 1 1.2kg, EAN kod: 4056631003879

toksina cereulida

nisu u skladu

povrat novaca

Podaci o proizvodu:

izvijestio je o opozivu sljedećih proizvoda:Lot/serija: 111461052, rok trajanja: 19.06.2026.Lot/serija: 111473640, rok trajanja: 19.07.2026.Lot/serija: 111491873, rok trajanja: 08.09.2026.Lot/serija: 111519128, rok trajanja: 30.11.2026.Lot/serija: 111526363, rok trajanja: 19.12.2026.Lot/serija 111473123, rok trajanja: 27.07.2026Lot/serija: 111518899, rok trajanja: 27.11.2026.Lot/serija: 111461051, rok trajanja: 19.06.2026.Lot/serija: 111470074, rok trajanja: 18.07.2026.Lot/serija: 111491970, rok trajanja: 10.09.2026.Lot/serija: 111519108, rok trajanja: 29.11.2026.Lot/serija: 111526364, rok trajanja: 18.12.2026.Lot/serija: 101483990, rok trajanja: 12.12.2026.Lot/serija: 101484066, rok trajanja: 11.12.2026.zbog utvrđenogu sadržaju.Proizvodis Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.Iz Bipe pozivaju kupce da vrate naveden proizvode (originalno zatvorene ili otvorene) u BIPA poslovnicu i bez predočenja računa dobit ćeDistributer: AWT International d.o.o., ZagrebMaloprodaja: BIPA d.o.o., Zagreb