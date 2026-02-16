S tržišta se povlači dječja hrana zbog opasnog toksina
16.02.2026. 14:15
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu sljedećih proizvoda:
– APTAMIL 2 PRONUTRA 800g, EAN kod: 4056631001240,
Lot/serija: 111461052, rok trajanja: 19.06.2026.
Lot/serija: 111473640, rok trajanja: 19.07.2026.
Lot/serija: 111491873, rok trajanja: 08.09.2026.
Lot/serija: 111519128, rok trajanja: 30.11.2026.
Lot/serija: 111526363, rok trajanja: 19.12.2026.
– APTAMIL 1 PRONUTRA 800g, EAN kod: 4056631001226,
Lot/serija 111473123, rok trajanja: 27.07.2026
Lot/serija: 111518899, rok trajanja: 27.11.2026.
– APTAMIL 3 PRONUTRA 800g, EAN kod: 4056631001264,
Lot/serija: 111461051, rok trajanja: 19.06.2026.
Lot/serija: 111470074, rok trajanja: 18.07.2026.
Lot/serija: 111491970, rok trajanja: 10.09.2026.
Lot/serija: 111519108, rok trajanja: 29.11.2026.
Lot/serija: 111526364, rok trajanja: 18.12.2026.
– APTAMIL PRONUTRA 2 1.2kg, EAN kod: 4056631003725,
Lot/serija: 101483990, rok trajanja: 12.12.2026.
– APTAMIL PRONUTRA 1 1.2kg, EAN kod: 4056631003879,
Lot/serija: 101484066, rok trajanja: 11.12.2026.
zbog utvrđenog toksina cereulida u sadržaju.
Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.
Iz Bipe pozivaju kupce da vrate naveden proizvode (originalno zatvorene ili otvorene) u BIPA poslovnicu i bez predočenja računa dobit će povrat novaca.
Podaci o proizvodu:
Distributer: AWT International d.o.o., Zagreb
Maloprodaja: BIPA d.o.o., Zagreb
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.
Iz Bipe pozivaju kupce da vrate naveden proizvode (originalno zatvorene ili otvorene) u BIPA poslovnicu i bez predočenja računa dobit će povrat novaca.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
