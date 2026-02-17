Servisne informacije [17. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
17.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Postupno smanjenje naoblake, već ujutro na sjevernom Jadranu, a tek navečer na krajnjem jugu i istoku zemlje. Prijepodne još mjestimice kiša, u unutrašnjosti i susnježica, glavninom u gorju i snijeg. Jutarnja temperatura 1°C, a dnevna do 7°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Čepin
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica ivanščice 1-15 nep, Ulica papuka 40-48 par, Učka ulica 2-18 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [10.-15.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [12.-18.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [12.-18.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Muzej likovnih umjetnosti: Unaprijedi svoje fotografske vještine na Foto Lab radionicama
- MasKEMbal i Dan otvorenih vrata Odjela za kemiju [2026.]
