Aurel Benović ovaj tjedan nastupa na Svjetskom kupu u Cottbusu
16.02.2026. 12:01
Najbolji osječki sportaš, Aurel Benović, sportsku sezonu otvara ovaj tjedan nastupom na Svjetskom kupu u Cottbusu (Njemačka), koji se održava od 19. do 22. veljače. Riječ je o prvom od ukupno šest kvalifikacijskih turnira putem kojih će pojedinci i specijalisti po spravama nastojati izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se ove godine održati u Rotterdamu. U Cottbusu će nastupiti predstavnici 38 zemalja, a konkurencija je iznimno snažna - riječ je o turniru koji redovito okuplja svjetsku elitu. Svaki nastup nosi važne bodove u utrci za plasman na Svjetsko prvenstvo.
Aurel Benović, najbolji hrvatski gimnastičar na parteru i preskoku, u novu sezonu ulazi kao jedan od ozbiljnih kandidata za visoke plasmane i borbu za svjetsku vizu. Njegov trener, a ujedno i izbornik muške seniorske reprezentacije Vladimir Mađarević ističe kako je forma u uzlaznoj putanji, posebno nakon izazovne prošle godine obilježene ozljedom.
„Mogu reći da je Aurel u jako dobrom stanju i spreman je za početak kvalifikacijskog ciklusa. Na turnir idemo puni optimizma i pozitivne energije, a posebno smo ponosni na činjenicu da smo prebrodili njegovu ozbiljnu prošlogodišnju ozljedu metatarzalne kosti koja je sada uspješno sanirana. Kroz šest kvalifikacijskih turnira cilj nam je stabilizirati i tempirati formu za ključni dio sezone – Europsko prvenstvo u Zagrebu te Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu.“ izjavio je Mađarević
Cottbus je prvi u nizu od šest kvalifikacijskih Svjetskih kupova, a u ukupnom poretku računat će se četiri najbolja rezultata sa serije. Nakon Njemačke, reprezentaciju očekuju nastupi u Bakuu, Antalyji, Cairu, Osijeku i Dohi.
„U Cottbus putujemo u najjačem muškom seniorskom sastavu. Uz Aurelа, nastupit će i Tin Srbić, Filip Ude te Marko Sambolec, dok će u ženskoj konkurenciji Hrvatsku predstavljati Tina Zelčić, Mila Prpić, Sofia Mešter i Christina Zwicker. Pred nama je vrlo zahtjevan raspored - nakon Cottbusa slijedi tjedan dana pauze, a potom dva tjedna turnira zaredom, što će biti ozbiljan test kontinuiteta i stabilnosti forme naših reprezentativaca“, dodao je izbornik Mađarević.
Ovogodišnja sezona ima dodatnu težinu za hrvatsku gimnastiku. Uz tradicionalni DOBRO World Cup u Osijeku, Hrvatska će po prvi put u povijesti biti domaćin Europskog prvenstva u gimnastici, koje će se u kolovozu održati u Zagrebu. Kruna sezone bit će Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu, a upravo kvalifikacijska serija Svjetskih kupova predstavlja ključan put prema osiguravanju nastupa na tom natjecanju.
Tekst i foto: GD Osijek-Žito
