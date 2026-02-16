Aurel Benović

Tekst i foto: GD Osijek-Žito

Najbolji osječki sportaš,, sportsku sezonu otvara ovaj tjedan nastupom na(Njemačka), koji se održava od 19. do 22. veljače. Riječ je o prvom od ukupnoputem kojih će pojedinci i specijalisti po spravama nastojati izboriti nastup nakoje će se ove godine održati u. U Cottbusu će nastupiti predstavnicia konkurencija je iznimno snažna - riječ je o turniru koji redovito okuplja svjetsku elitu. Svaki nastup nosi važne bodove u utrci za plasman na Svjetsko prvenstvo., najbolji hrvatski gimnastičar na parteru i preskoku, u novu sezonu ulazi kao jedan od ozbiljnih kandidata za visoke plasmane i borbu za svjetsku vizu. Njegov trener, a ujedno i izbornik muške seniorske reprezentacijeističe kako je forma u uzlaznoj putanji, posebno nakon izazovne prošle godine obilježene ozljedom..“ izjavio je MađarevićCottbus je prvi u nizu od šest kvalifikacijskih Svjetskih kupova, a u ukupnom poretku računat će sesa serije. Nakon, reprezentaciju očekuju nastupi u“, dodao je izbornik Mađarević.Ovogodišnja sezona imaza hrvatsku gimnastiku. Uz tradicionalni, Hrvatska će po prvi put u povijesti biti domaćin, koje će se u kolovozu održati u Zagrebu. Kruna sezone bit će Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu, a upravo kvalifikacijska serija Svjetskih kupova predstavlja ključan put prema osiguravanju nastupa na tom natjecanju.