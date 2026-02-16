Jedna nepažnja s autom može vas skupo stajati — slučaj iz Osijeka upozorava sve vozače
16.02.2026. 10:50
Maloljetnik je u jednoj podzemnoj garaži u Osijeku 15. veljače pronašao otključani automobil u kojem je bio i ključ, pa se s njime odvezao u susjednu županiju. Ondje su ga u prometu zatekli policijski službenici. Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je maloljetnik počinio kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari te protiv njega slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Osijeku, izvijestili su iz policije.
Kako je u posljednje vrijeme na području cijele PU na istovjetan način otuđeno više otključanih osobnih automobila s ključem u njemu, policija upozorava vlasnike vozila da time ne samo da gotovo pozivaju kradljivce da im ukradu vozilo, već čine i prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama zbog kojih ih čeka i kazna u iznosu od 30 eura.
Osim navedenoga, osiguravajuća društva mogu odbiti isplatu štete za ukradeno vozilo jer se smatra da vlasnik nije poduzeo razumne mjere zaštite svoje imovine.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
