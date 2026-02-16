Maloljetnik

otključani automobil

susjednu županiju

Kriminalističkim istraživanjem

neovlaštene uporabe

otuđeno

otključanih

upozorava

30 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

je u jednoj podzemnoj garaži u Osijeku 15. veljače pronašaou kojem je bio i ključ, pa se s njime odvezao u. Ondje su ga u prometu zatekli policijski službenici.policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je maloljetnik počinio kazneno djelotuđe pokretne stvari te protiv njega slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Osijeku, izvijestili su iz policije.Kako je u posljednje vrijeme na području cijele PU na istovjetan načinvišeosobnih automobila s ključem u njemu, policijavlasnike vozila da time ne samo da gotovo pozivaju kradljivce da im ukradu vozilo, već čine i prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama zbog kojih ih čeka i kazna u iznosu odOsim navedenoga, osiguravajuća društva mogu odbiti isplatu štete za ukradeno vozilo jer se smatra da vlasnik nije poduzeo razumne mjere zaštite svoje imovine.