Zabrana prodaje alkohola nakon 20 sati: hrvatski gradovi traže rješenje za noćni nered
16.02.2026. 11:15
Hrvatski turistički gradovi sve ozbiljnije razmatraju zabranu prodaje alkohola u trgovinama nakon 20 sati kao način borbe protiv buke, nereda i narušavanja javnog reda tijekom turističke sezone. Raspravu je otvorio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta za RTL, najavivši da će Split iskoristiti zakonske izmjene kako bi ograničio noćnu prodaju alkohola u centru grada.
Prema njegovim riječima, cilj je podići kvalitetu turističkog iskustva i ukloniti scene pijančevanja, vandalizma i mokrenja po javnim površinama koje stanovnici stare gradske jezgre svake godine iznova proživljavaju. Grad je prošle godine izdao oko 800 kazni zbog narušavanja javnog reda i mira, no dio građana skeptičan je da će zabrana sama po sebi riješiti problem.
Split nije jedini grad koji razmišlja u tom smjeru. Novalja planira zabranu u gradskoj jezgri, dok će zabavna zona na Zrću ostati izuzeta, potvrdio je gradonačelnik Ivan Dabo. Slične poteze najavljuje i Makarska, gdje zamjenica gradonačelnika Antonia Radić Brkan upozorava na trgovine koje rade cijelu noć i prodaju alkohol, ali i na pekare koje su postale neformalna okupljališta s najviše incidenata. Mogućnost zabrane razmatra i Rijeka.
Slične mjere već postoje u dijelovima Europe. Škotska, Norveška i Finska imaju nacionalna ograničenja noćne prodaje alkohola, dok u Poljskoj i Francuskoj odluke donose lokalne vlasti. Ograničenja su uvedena i u turističkim zonama Španjolske, kao i na Malti te u dijelovima Grčke i Slovenije.
Trgovci, međutim, upozoravaju na novi financijski udar. Predsjednik riječkog ceha trgovaca Robert Fućak smatra da se odgovornost za ponašanje pojedinaca prebacuje na trgovine, dok ugostitelji podržavaju mjeru tvrdeći da mogu bolje kontrolirati posluživanje alkohola.
U Vladi poručuju da će konačna odluka biti prepuštena lokalnim jedinicama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će gradovi moći regulirati prodaju alkohola između 20 sati i 6 ujutro radi zaštite zdravlja mladih, javnog reda i okoliša, dok ministar turizma Tonči Glavina naglašava da zabrana neće biti obavezna.
Izmjene Zakona o trgovini uskoro bi trebale ići u javnu raspravu, nakon čega će lokalne vlasti odlučiti hoće li posegnuti za ovom mjerom.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Foto: Pexels.com/Ilustracija
