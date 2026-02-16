strateškog razvoja

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Ulaskom u sljedeću fazunogometnog kluba, od 20. veljače 2026. dogodit će seu upravi, s ciljem da se poslovanje Kluba učiniosigura njegova dugoročna stabilnost i poveća konkurentnost.Naime, predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba Osijek,, podniosa funkcije vodstva Kluba s učinkom od 20.02.2026.. Kao dio organizacijske transformacije, dogodit će se daljnje promjene u upravi:, direktor i član upravnog odbora, također sporazumnoKlub.Mjesto predsjednika Ferenca Szakályja preuzet će, koja će svoje dugogodišnje međunarodno iskustvo iskoristiti za razvoj NK Osijeka. Novoimenovana predsjednica je tijekom karijere stekla sveobuhvatno profesionalno znanje u području sportskog menadžmenta, a njezino poslovanje karakterizira poslovni, vlasnički i investitorski pristup. Strateško razmišljanje, organizacijski razvoj i dosljedna provedba strukturnih reformi ključni su čimbenici njezinog upravljanja. Na svojim prethodnim pozicijama odigrala je odlučujuću ulogu u razvoju složenih operativnih sustava, povećanju organizacijske učinkovitosti i određivanju dugoročnih smjerova razvoja. Alexandrin profesionalni pristup pruža stabilnu osnovu za sljedeću fazu razvoja Kluba.U budućnosti će Klub posebnu pažnju posvetitiprofesionalne strukture,mladih nogometaša te svjesnom i održivom obnavljanju nogometne momčadi. Strateški cilj NK Osijeka jetalentiranim mladim igračima, uz očuvanje vrijednosti i tradicijana koje je Nogometni klub Osijek oduvijek bio ponosan.Člana Upravnog odbora,, na mjestu direktora zamijenit će, koja je također dugi niz godina članica. Profesionalna karijera Valentine Koprivnjak predstavljau hrvatskom nogometu: Valentina je bila prva žena na mjestu direktorice nogometnog kluba. Pridružila se NK Osijeku 2003. godine i od tada je u vodstvu Kluba.Revitalizacija će se također odraziti na cjelokupno poslovanje Kluba. Cilj novog menadžmenta je stvoriti, dodatno ojačati odnose sa zajednicom i osigurati stabilnu gospodarsku podlogu za održivi razvoj. Uvjereni smo da Klub kroz obnovu, profesionalnu restrukturalizaciju i jedinstvenu podršku zajednice može imati uspješnu, stabilnu i ponosnu budućnost. U budućnosti će uprava nastojati dati novi zamah i dugoročnu perspektivu NK Osijeku.NK Osijek želi zahvaliti Ferencu Szakályju na njegovom predanom radu i poželjeti Vladimiru Čoharu daljnji profesionalni uspjeh u novim izazovima koji dolaze.NK Osijek će i u budućnosti nastavit s predanim radom!