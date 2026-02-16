Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Od jeseni će se kurikul "" proširiti na sve razredeu Hrvatskoj, čimenastavlja širenje programa koji već obuhvaća više od. Program se trenutačno provodi ukao izvannastavna ili fakultativna nastava, a u tijeku je njegova revizija nakonprovedbe tijekom školske godine 2024./2025.Kurikul je razvilaradna skupina uz podršku obrazovnih i tehnoloških partnera, a prilagodbe uključujupoučavanja. Nastavu najčešće izvode profesori, uz dodatne edukacije.pozdravlja proširenje kurikula, ističući da AI postajesuvremenog obrazovanja. Izvršna direktorica udruge upozorava da je ključ uspjehanastavnika te ravnomjerna dostupnost programa kako bi se izbjegle razlike među školama.Stručnjaci navode da uvođenje AI sadržaja može potaknuti, ali upozoravaju da provedba mora biti koordinirana i fleksibilna kako bi pratila brze tehnološke promjene.