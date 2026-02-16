Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
Od jeseni će se kurikul "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene" proširiti na sve razrede srednjih škola u Hrvatskoj, čime Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nastavlja širenje programa koji već obuhvaća više od pet tisuća učenika. Program se trenutačno provodi u stotinjak osnovnih i srednjih škola kao izvannastavna ili fakultativna nastava, a u tijeku je njegova revizija nakon eksperimentalne provedbe tijekom školske godine 2024./2025.

Kurikul je razvila interdisciplinarna radna skupina uz podršku obrazovnih i tehnoloških partnera, a prilagodbe uključuju ciljeve, sadržaj i metode poučavanja. Nastavu najčešće izvode profesori informatike i matematike, uz dodatne edukacije.

Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju pozdravlja proširenje kurikula, ističući da AI postaje temeljna pismenost suvremenog obrazovanja. Izvršna direktorica udruge upozorava da je ključ uspjeha kvalitetna priprema nastavnika te ravnomjerna dostupnost programa kako bi se izbjegle razlike među školama.

Stručnjaci navode da uvođenje AI sadržaja može potaknuti kritičko razmišljanje i konkurentnost mladih, ali upozoravaju da provedba mora biti koordinirana i fleksibilna kako bi pratila brze tehnološke promjene.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




