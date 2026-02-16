NK Osijek pokleknuo protiv Hajduka
16.02.2026. 8:43
Osijek je pokleknuo na svom terenu protiv Hajduka u prvenstvenoj utakmici 22. kola HNL-a. Gosti iz Splita zabili su po jedan pogodak u oba poluvremena i na kraju slavili s 2:0, golovima Livaja s bijele točke u 15. i Pukstasa u 77. minuti. U prvoj situaciji pogriješio je naš stoper Hasić koji je oklijevao s ispucavanjem lopte, na koju je krenuo i Pukstas, došlo je do kontakta i nakon VAR provjere sudac Čulina je pokazao na bijelu točku. Kod drugog gola Bijelo-plavi su prenaivno izigrani ispred svojih vratiju i kada se sve zbroji – teško možemo naći išta dobro u ovome porazu.
Jako je teško igrati protiv momčadi kao što je Hajduk kada joj pokloniš takav gol. Imali smo, doduše, vrlo brzo priliku vratiti se nakon toga, međutim, što našom nespretnošću, a što dobrom intervencijom njihovog vratara – nismo uspjeli. I za drugi gol mislim da smo ga poklonili jer je naših igrača bilo pet u šesnaestercu nasuprot njihove dvojice. Imali smo neke situacije u kojima smo napadački mogli više napraviti, Matkovićev udarac je Silić obranio, jednom su ispred gol-linije otklonili opasnost… Kada igrate s Dinamom i Hajdukom ovakvih poklona ne smije biti. I nije to bila samo jedna situacija, bilo je puno dekoncentracije, da ne kažem neku težu riječ, izjavio je Željko Sopić.
Nikako se riješiti – straha!?
Ostajemo na začelju ljestvice i to je ono što nas sve više brine. Istina je da je još puno bodova u igri, međutim, bez pobjeda se teško možemo pomaknuti naprijed.
Nema tu puno priče, razlika je takva, kakva je, dva su boda trenutno u pitanju, no mislim da nije trenutno u tomu najveći problem. Konačno moramo početi težiti tomu da igramo jednostavan nogomet, da uđemo muški u duele i ono što je najvažnije – da se ne bojimo. Meni je nevjerojatno s koliko mi straha ulazimo u neke situacije za gol.
Nekako će taj strah morati iščeznuti, u suprotnom neće biti dobro…
Mislim da sve kreće od toga da protivniku ne smijemo poklanjati ovakve golove. Kada iz ničega primite ovakav gol, onda je jako teško igrati. Nije Hajduk nas nešto nadigrao u tom razdoblju utakmice, koja se, eto, prelomila na temelju takve pogreške. Moramo ići na sva tri boda protiv Lokomotive u Zagrebu, dati sve od sebe da bismo ih osvojili. Neću reći da ćemo to pokušati, nego idemo izabrati 11 hrabrih koji će startati i neće se bojati, nego će se baciti na glavu na terenu. Borba za ovaj dres mora biti puno žešća.
Jedino lijepo s ove utakmice je debi 17-godišnjeg Jone Ježića koji je ušao u završnici.
Jona je zavrijedio igrati još i ranije, kao i mali Dedić. A kako su neki, puno iskusniji, danas reagirali u nekim situacijama, iskreno mislim da je trebao ući i ranije, zaključio je Sopić.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
