Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U prvom dijelu dana djelomice sunčano, a ujutro u unutrašnjosti mraz. Zatim jače naoblačenje i mjestimice kiša, a na Jadranu i pljuskovi. U unutrašnjosti ponegdje i susnježica, a osobito u Gorskoj Hrvatskoj snijeg. Jutarnja temperatura -5°C, a dnevna do 5°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Tenja
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica Svete Ane 1/a-17 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [10.-15.02.2026.] [program]
- Dječje kazalište Branka Mihaljevića: Promocija slikovnice "Pata - priča o hrabrosti"

Kino:
- Kino Urania [12.-18.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [12.-18.02.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt



Objavio: Redakcija 031




