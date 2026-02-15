Osijek slavio ljubav dugu 50 godina: 127 parova obilježilo Zlatni pir na Valentinovo
15.02.2026. 15:15
Osijek je na Valentinovo proslavio pola stoljeća ljubavi i zajedništva na tradicionalnom Zlatnom piru, svečanosti posvećenoj bračnim parovima koji obilježavaju 50 godina braka. Ove godine Grad je ugostio 127 parova koji su svoje sudbonosno „da“ izrekli 1975. godine.
Uz prigodni ručak i zajedničko druženje, svim prijavljenim slavljenicima uručen je i novčani dar od 100 eura, prema odluci gradonačelnika Ivana Radića.
– Na Valentinovo smo organizirali Zlatni pir za sve osječke parove koji slave 50 godina braka. To su 127 parova u gradu Osijeku za koje smo pripremili ručak i prigodnu nagradu. To radimo svake godine. Velika je stvar dočekati s nekim 50 godina suživota – istaknuo je gradonačelnik Radić.
Naglasio je kako svaki od parova ima vlastitu životnu priču, no ono što im je zajedničko jesu međusobno poštovanje, tolerancija, ljubav i podrška.
– Na tome im svakako čestitam. Želim im i dalje sretan život jer su na ponos svojim obiteljima, djeci i unucima – poručio je.
Govoreći o širem kontekstu brige za starije sugrađane, gradonačelnik je istaknuo kako Grad Osijek izdvaja značajna sredstva za mjere namijenjene umirovljenicima. Podsjetio je da je prošle godine uveden besplatan javni prijevoz za sve osječke umirovljenike, a tu pogodnost mjesečno koristi oko 11.800 korisnika, dvostruko više nego u razdoblju kada se prijevoz naplaćivao.
– To pokazuje da je mjera izuzetno učinkovita – naglasio je gradonačelnik, dodavši kako Grad kontinuirano povećava iznose božićnica, uskrsnica i stalnog mjesečnog dodatka te pruža potporu umirovljeničkim udrugama.
U partnerstvu s Osječko-baranjskom županijom planirana je i izgradnja te proširenje Doma za starije i nemoćne osobe na Drinskoj, za što je Grad Osijek u proračunu osigurao 3,5 milijuna eura i zemljište. Pri kraju su i radovi na odmaralištu u Omišlju, koje će, uz djecu, moći koristiti i umirovljenici.
– Grad koji ne poštuje svoje sugrađane treće životne dobi, koji su gradili ovaj grad, ne vodi dovoljnu brigu o svojim građanima. Mi želimo pokazati da ih poštujemo i da želimo da se jednoga dana netko prema nama odnosi onako kako se mi danas odnosimo prema njima – zaključio je gradonačelnik.
Foto: Osijek.hr
Uz prigodni ručak i zajedničko druženje, svim prijavljenim slavljenicima uručen je i novčani dar od 100 eura, prema odluci gradonačelnika Ivana Radića.
– Na Valentinovo smo organizirali Zlatni pir za sve osječke parove koji slave 50 godina braka. To su 127 parova u gradu Osijeku za koje smo pripremili ručak i prigodnu nagradu. To radimo svake godine. Velika je stvar dočekati s nekim 50 godina suživota – istaknuo je gradonačelnik Radić.
Naglasio je kako svaki od parova ima vlastitu životnu priču, no ono što im je zajedničko jesu međusobno poštovanje, tolerancija, ljubav i podrška.
– Na tome im svakako čestitam. Želim im i dalje sretan život jer su na ponos svojim obiteljima, djeci i unucima – poručio je.
Govoreći o širem kontekstu brige za starije sugrađane, gradonačelnik je istaknuo kako Grad Osijek izdvaja značajna sredstva za mjere namijenjene umirovljenicima. Podsjetio je da je prošle godine uveden besplatan javni prijevoz za sve osječke umirovljenike, a tu pogodnost mjesečno koristi oko 11.800 korisnika, dvostruko više nego u razdoblju kada se prijevoz naplaćivao.
– To pokazuje da je mjera izuzetno učinkovita – naglasio je gradonačelnik, dodavši kako Grad kontinuirano povećava iznose božićnica, uskrsnica i stalnog mjesečnog dodatka te pruža potporu umirovljeničkim udrugama.
U partnerstvu s Osječko-baranjskom županijom planirana je i izgradnja te proširenje Doma za starije i nemoćne osobe na Drinskoj, za što je Grad Osijek u proračunu osigurao 3,5 milijuna eura i zemljište. Pri kraju su i radovi na odmaralištu u Omišlju, koje će, uz djecu, moći koristiti i umirovljenici.
– Grad koji ne poštuje svoje sugrađane treće životne dobi, koji su gradili ovaj grad, ne vodi dovoljnu brigu o svojim građanima. Mi želimo pokazati da ih poštujemo i da želimo da se jednoga dana netko prema nama odnosi onako kako se mi danas odnosimo prema njima – zaključio je gradonačelnik.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)