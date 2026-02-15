Osijek

Na Valentinovo smo organizirali Zlatni pir za sve osječke parove koji slave 50 godina braka. To su 127 parova u gradu Osijeku za koje smo pripremili ručak i prigodnu nagradu. To radimo svake godine. Velika je stvar dočekati s nekim 50 godina suživota

Na tome im svakako čestitam. Želim im i dalje sretan život jer su na ponos svojim obiteljima, djeci i unucima

Grad koji ne poštuje svoje sugrađane treće životne dobi, koji su gradili ovaj grad, ne vodi dovoljnu brigu o svojim građanima. Mi želimo pokazati da ih poštujemo i da želimo da se jednoga dana netko prema nama odnosi onako kako se mi danas odnosimo prema njima

je naproslaviona tradicionalnom, svečanosti posvećenoj bračnim parovima koji obilježavaju. Ove godine Grad je ugostiokoji su svoje sudbonosno „da“ izrekligodine.Uz prigodni ručak i zajedničko druženje, svim prijavljenim slavljenicima uručen je i novčani dar od, prema odluci gradonačelnika– istaknuo je gradonačelnik Radić.Naglasio je kako svaki od parova ima, no ono što im je zajedničko jesu– poručio je.Govoreći o širem kontekstu brige za starije sugrađane, gradonačelnik je istaknuo kako Grad Osijek izdvajaza mjere namijenjene umirovljenicima. Podsjetio je da je prošle godine uveden besplatan javni prijevoz za sve osječke umirovljenike, a tu pogodnost mjesečno koristi oko 11.800 korisnika, dvostruko više nego u razdoblju kada se prijevoz naplaćivao.– naglasio je gradonačelnik, dodavši kako Grad kontinuiranoiznose božićnica, uskrsnica i stalnog mjesečnog dodatka te pruža potporu umirovljeničkim udrugama.U partnerstvu splanirana je i izgradnja te proširenje, za što je Grad Osijek u proračunu osigurao. Pri kraju su i radovi na odmaralištu u Omišlju, koje će, uz djecu, moći koristiti i umirovljenici.– zaključio je gradonačelnik.