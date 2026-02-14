Osječko-baranjske županije

Svjedočili smo uručenju ugovora našim korisnicima iz fondova Europske unije, konkretno iz programa Interreg, kojim se financiraju različite aktivnosti naših fakulteta i sveučilišta, ali i drugih institucija te općina. Na području Osječko-baranjske županije u proteklom je desetljeću ugovoreno više od dvije milijarde eura vrijednih projekata, financiranih ponajviše iz fondova Europske unije. Rezultati tih ulaganja i njihova provedba vidljivi su diljem naše županije zbog čega u svih 42 općine i grada bilježimo snažnu aktivnost – od razvoja komunalne, društvene i socijalne infrastrukture do ulaganja u poljoprivredu i gospodarstvo. Riječ je o programima i projektima koji su bili najpotrebniji i koji sustavno doprinose razvoju cijele županije, ali i istoka Hrvatske. Zahvaljujemo i Vladi Republike Hrvatske na svim investicijama usmjerenima prema našoj županiji, kojima značajno podižemo standard i kvalitetu života. Posebnu zahvalu upućujemo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koje intenzivno nastavlja s aktivnostima ugovaranja i provedbe europskih sredstava s ciljem daljnjeg razvoja Slavonije i cijelog ovog područja. Ulaganja u poljoprivredu i gospodarstvo rezultiraju snažnim rastom i povećanjem broja radnih mjesta. Danas se na području Osječko-baranjske županije možemo pohvaliti rekordnim brojem zaposlenih, više od 98.500. To je izravan rezultat velikih i strateških ulaganja – kazala je županica naglasivši kako OBŽ nastavlja razvoj ključnih projekata, uključujući izgradnju, dogradnju i opremanje škola radi uvođenja jednosmjenske nastave, kao i drugih strateških investicija u gospodarstvo. - Uskoro očekujemo i značajno ulaganje u Klinički bolnički centar Osijek kojim ćemo dodatno promijeniti percepciju Slavonije i pridonijeti snažnijem razvoju istoka Hrvatske. U budućnosti ćemo nastaviti razvijati projekte usmjerene na privlačenje novih stanovnika i zadržavanje mladih na našem području. Dugoročno, to je temelj demografske revitalizacije, za što ćemo i dalje koristiti sredstva iz državnog proračuna, ali i iz fondova Europske unije

Korisnici kojima su danas dobili ugovore uspjeli su se svojim znanjem, kapacitetima i kvalitetom projekata istaknuti među ukupno 77 prijavljenih projekata. Suradnja između Vlade Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije očituje se kroz više od dvije milijarde eura uloženih sredstava, što se jasno reflektira u pozitivnim makroekonomskim pokazateljima. Željela bih zahvaliti županici i njezinu timu na izvrsnoj suradnji te na rezultatima koje zajednički postižemo u procesu gospodarske revitalizacije ovog područja. Pred nama je novo višegodišnje financijsko razdoblje, odnosno razdoblje programiranja od 2028. do 2034. godine. U tom smo kontekstu danas razgovarali o budućim razvojnim projektima usmjerenima na jačanje gospodarstva, dodatna ulaganja te unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture, čime će se stvoriti preduvjeti za daljnji gospodarski rast i podizanje kvalitete života građana na ovom području. Uz današnju dodjelu ugovora za prekograničnu suradnju, želim ponovno najaviti i program koji danas objavljujemo – program potpore Hrvatima koji žive u Republici Srbiji. Pozivam sve potencijalne korisnike da se prijave sa svojim projektima kako bismo zajedno realizirali inicijative koje jačaju hrvatsku kulturu i vrijednosti te pružaju potporu ulaganjima i kvaliteti života naših sunarodnjaka u Republici Srbiji

Projektom je predviđena izgradnja centra za podršku razvoju pčelarstva uz primjenu pametnih tehnologija. Jedan od ključnih ciljeva je uvođenje i osposobljavanje pametnih košnica koje će omogućiti praćenje stanja pčelinjih zajednica u stvarnom vremenu, uključujući parametre važne za njihovo zdravlje i produktivnost. Ovaj će centar značajno doprinijeti razvoju pčelarstva, ali i očuvanju pčelinjih zajednica. U kontekstu klimatskih promjena, koje su dovele do znatnog smanjenja broja pčelinjih zajednica, primjena suvremenih tehnologija predstavlja važan alat za pravodobno reagiranje, zaštitu pčela i dugoročnu stabilnost proizvodnje

Prvi je bio projekt oporavilišta za divlje životinje u Zoološkom vrtu, potom projekt „Slavonsko selo“, koji je pri samom završetku i uskoro ga planiramo otvoriti, a sada i projekt „Zoo passport“. Posebno je važno istaknuti da projekt u zoološkom vrtu obuhvaća izgradnju nove nastambe za vodenkonje, odnosno nilske konje. Riječ je o novom stanovniku našeg zoološkog vrta koji bi trebao stići u roku od godinu dana, čemu se posebno veselimo. Radujemo se i budućim projektima te nam je drago što Ministarstvo prepoznaje kvalitetu i vrijednost naših inicijativa u Zoološkom vrtu. Vjerujemo da će se uspješna suradnja nastaviti i u narednom razdoblju

U središtuodržana je dodjela, ukupno vrijednih. Županicai ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unijeuručile su ugovore korisnicima te pritom istaknule važnost prekogranične suradnje u jačanju regionalnog razvoja, gospodarske konkurentnosti i kvalitete života građana. Tijekom susreta je naglašeno kako ovaj program omogućujeu području, a današnji ugovori dodatno će osnažiti suradnju partnera s obje strane granice.– zaključila je županica.Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman čestitala je svim dobitnicima istaknuvši kako ovom dodjelomdodjele ugovora iz ovog programa. –– rekla je ministrica i dodala kako se važnost ovih projekata očituje u tome da oni promiču umrežavanje i zajedničke projekte u nizu područja, od ulaganja u umjetnu inteligenciju, IT infrastrukturu, poljoprivredu, inovativne tehnologije, čime se promiče suradnja između neprofitnih institucija, ali isto tako ulaganja koja su bitna za gospodarski razvoj ovog područja.Jedan od potpisnika ugovora je i, a dekan Fakulteta prof. dr. sc.se uz zahvalu županici i ministrici osvrnuo na važnost projekta kojeg provode s projektnim partnerima iz Srbiji, a čiji je zadatak jačanje održivosti i konkurentnosti pčelarstva na prekograničnom području. -– istaknuo je dekan Vinković.Ugovor je danas primio i direktor tvrtked.o.o.koji je naglasio kako je ovo treći projekt koji su potpisali s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. -– zaključio je Pandžić.Nakon dodjele ugovora županica i ministrica, sa suradnicima, obišle su, preuređen u okviru projekta uspostave Regionalnog centra kompetencije Ugostiteljsko – turističke škole Osijek.