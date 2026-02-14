Policijska uprava osječko-baranjska

I ove godineu suradnji siz Osijeka uključila se u globalnu kampanju „“.Kampanja “” ili „“ započela je na Valentinovo 2012. godine kao inicijativa zao uznemirujućoj statistici prema kojoj će svaka treća žena u svijetu tijekom svojeg života biti podvrgnuta, što je sveukupno milijarda i pol žena i djevojčica, a Republika Hrvatska nije iznimka. Riječ je okoju je započela međunarodna organizacija „Ujedinjenih naroda“ i koja je usmjerena protiv nasilja nad ženama.Kampanja se održava usvijeta iu Hrvatskoj (Osijek, Rijeka, Pula, Split, Zagreb, Koprivnica i dr.) i razvila se u najveću organiziranu akciju usmjerenu na suzbijanje nasilja nad ženama.Cilj ove aktivnosti je pokazatiu borbi protiv nasilja, upozoriti na njegove pogubne posljedice i pozvati sve da plešući odbiju pristati na „status Q“, sve dok kultura nasilja ne nestane.I ove godine u sklopu, Policijska uprava osječko-baranjska u suradnji s Plesnim studijom "Shine" iz Osijeka osmislili su način za sudjelovanje u ovoj kampanji.Plesači plesnog studija „Shine“ i policajci, kojima su se u plesu pridružili i, nekoliko osnovnih i srednjih škola iz Osijeka teiz Osijeka, okupili su se u osječkoj Tvrđi, kod Rondela gdje su i ove godine otplesali plesne korake s ciljem poticanja borbe protiv nasilja.Kampanju su podržali i predstavnicii drugi.Građanska dužnost jebilo koji oblik nasilja, svojim postupanjem dokazujemo da je Grad Osijek ali i Osječko-baranjska županija mjesto nulte tolerancije na nasilje, a ovakvim postupanjem možemo unaprijediti život u lokalnoj zajednici.Policijska uprava osječko-baranjska tijekom cijele godine provodi preventivni projekt „Živim život bez nasilja“ na temelju kojega edukacijom i radionicama u osnovnim i srednjim školama na području Osječko-baranjske županije, ali i u drugim organizacijama i ustanovama s područja županije, djeci i odraslima ukazujemo na problem svih oblika nasilja.