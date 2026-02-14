Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
I ove godine Policijska uprava osječko-baranjska u suradnji s Plesnim studijom Shine iz Osijeka uključila se u globalnu kampanju „Milijarda ustaje“.

Kampanja “One Billion Rising” ili „Milijarda ustaje“ započela je na Valentinovo 2012. godine kao inicijativa za podizanje svijesti o uznemirujućoj statistici prema kojoj će svaka treća žena u svijetu tijekom svojeg života biti podvrgnuta fizičkom nasilju, što je sveukupno milijarda i pol žena i djevojčica, a Republika Hrvatska nije iznimka. Riječ je o globalnoj plesnoj kampanji koju je započela međunarodna organizacija „Ujedinjenih naroda“ i koja je usmjerena protiv nasilja nad ženama.

Kampanja se održava u više od 200 zemalja svijeta i 20-ak gradova u Hrvatskoj (Osijek, Rijeka, Pula, Split, Zagreb, Koprivnica i dr.) i razvila se u najveću organiziranu akciju usmjerenu na suzbijanje nasilja nad ženama.

Cilj ove aktivnosti je pokazati predanost i solidarnost u borbi protiv nasilja, upozoriti na njegove pogubne posljedice i pozvati sve da plešući odbiju pristati na „status Q“, sve dok kultura nasilja ne nestane.

I ove godine u sklopu Nacionalnog preventivnog projekta „Živim život bez nasilja“, Policijska uprava osječko-baranjska u suradnji s Plesnim studijom "Shine" iz Osijeka osmislili su način za sudjelovanje u ovoj kampanji.

Plesači plesnog studija „Shine“ i policajci, kojima su se u plesu pridružili i Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Društvo „Naša djeca“ grada Osijeka, Dječje gradsko vijeće Osijek i Dječji forum Društva "Naša djeca" grada Osijeka, DVD Osijek-Tenja, nekoliko osnovnih i srednjih škola iz Osijeka te srednjoškolski đački domovi iz Osijeka, okupili su se u osječkoj Tvrđi, kod Rondela gdje su i ove godine otplesali plesne korake s ciljem poticanja borbe protiv nasilja.

Kampanju su podržali i predstavnici Osječko-baranjske Županije, Grada Osijeka, Društva Crvenog Križa Osječko-baranjske županije, Gradskog društva Crvenog križa Osijek, Područni ured civilne zaštite Osijek, Ured pravobraniteljice Osijek, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Osijeka, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Osijek i drugi.

Građanska dužnost je prijaviti bilo koji oblik nasilja, svojim postupanjem dokazujemo da je Grad Osijek ali i Osječko-baranjska županija mjesto nulte tolerancije na nasilje, a ovakvim postupanjem možemo unaprijediti život u lokalnoj zajednici.

Policijska uprava osječko-baranjska tijekom cijele godine provodi preventivni projekt „Živim život bez nasilja“ na temelju kojega edukacijom i radionicama u osnovnim i srednjim školama na području Osječko-baranjske županije, ali i u drugim organizacijama i ustanovama s područja županije, djeci i odraslima ukazujemo na problem svih oblika nasilja.



Foto: PU osječko-baranjska


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Velski korgi/Welsh...
Odgajivačnica Royal Ra...
Dogo Argentino. ze...
Na prodaju ZDRAVA ženk...
Američka Akita, iz...
Odgajivacnica TOP WINN...
Francuski ...
Odgajivačnica Francusk...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:183

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa