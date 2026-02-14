Osijek plesom protiv nasilja
14.02.2026. 9:43
I ove godine Policijska uprava osječko-baranjska u suradnji s Plesnim studijom Shine iz Osijeka uključila se u globalnu kampanju „Milijarda ustaje“.
Kampanja “One Billion Rising” ili „Milijarda ustaje“ započela je na Valentinovo 2012. godine kao inicijativa za podizanje svijesti o uznemirujućoj statistici prema kojoj će svaka treća žena u svijetu tijekom svojeg života biti podvrgnuta fizičkom nasilju, što je sveukupno milijarda i pol žena i djevojčica, a Republika Hrvatska nije iznimka. Riječ je o globalnoj plesnoj kampanji koju je započela međunarodna organizacija „Ujedinjenih naroda“ i koja je usmjerena protiv nasilja nad ženama.
Kampanja se održava u više od 200 zemalja svijeta i 20-ak gradova u Hrvatskoj (Osijek, Rijeka, Pula, Split, Zagreb, Koprivnica i dr.) i razvila se u najveću organiziranu akciju usmjerenu na suzbijanje nasilja nad ženama.
Cilj ove aktivnosti je pokazati predanost i solidarnost u borbi protiv nasilja, upozoriti na njegove pogubne posljedice i pozvati sve da plešući odbiju pristati na „status Q“, sve dok kultura nasilja ne nestane.
I ove godine u sklopu Nacionalnog preventivnog projekta „Živim život bez nasilja“, Policijska uprava osječko-baranjska u suradnji s Plesnim studijom "Shine" iz Osijeka osmislili su način za sudjelovanje u ovoj kampanji.
Plesači plesnog studija „Shine“ i policajci, kojima su se u plesu pridružili i Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Društvo „Naša djeca“ grada Osijeka, Dječje gradsko vijeće Osijek i Dječji forum Društva "Naša djeca" grada Osijeka, DVD Osijek-Tenja, nekoliko osnovnih i srednjih škola iz Osijeka te srednjoškolski đački domovi iz Osijeka, okupili su se u osječkoj Tvrđi, kod Rondela gdje su i ove godine otplesali plesne korake s ciljem poticanja borbe protiv nasilja.
Kampanju su podržali i predstavnici Osječko-baranjske Županije, Grada Osijeka, Društva Crvenog Križa Osječko-baranjske županije, Gradskog društva Crvenog križa Osijek, Područni ured civilne zaštite Osijek, Ured pravobraniteljice Osijek, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Osijeka, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Osijek i drugi.
Građanska dužnost je prijaviti bilo koji oblik nasilja, svojim postupanjem dokazujemo da je Grad Osijek ali i Osječko-baranjska županija mjesto nulte tolerancije na nasilje, a ovakvim postupanjem možemo unaprijediti život u lokalnoj zajednici.
Policijska uprava osječko-baranjska tijekom cijele godine provodi preventivni projekt „Živim život bez nasilja“ na temelju kojega edukacijom i radionicama u osnovnim i srednjim školama na području Osječko-baranjske županije, ali i u drugim organizacijama i ustanovama s područja županije, djeci i odraslima ukazujemo na problem svih oblika nasilja.
Foto: PU osječko-baranjska
