50. rođendan osječke Copacabane

obnovljen i sadržajno proširen

devet milijuna eura

Ivan Radić

Nataša Mikuš Žigman

Tekst i foto: Osijek.hr

Na, 1. lipnja ove godine, Osječane bi trebao dočekati potpunobazenski kompleks. Radove vrijedneu petak su obišli gradonačelniki ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potvrdivši kako projekt teče prema planu.– rekao je gradonačelnik Radić.Druga faza, ukupne vrijednostifinancira se i kroz, iz kojeg je osigurano četiri milijuna eura. U tijeku je izgradnja dječjeg bazena sa sjenilima i atrakcijama, mješovitog bazena s toboganom te podzemne strojarnice, a prostor će dodatno oplemenitiPrema riječima osječkog gradonačelnika, Grad Osijek u aktualnom financijskom razdoblju raspolaže siz ITU mehanizma. Dio projekata već je realiziran, poput biciklističkih staza, dio je u provedbi, a u pripremi su i ulaganja u glavnu tržnicu, gradsku knjižnicu, sportsku dvoranu Zrinjevac i park Zrinjevac.– naglasio je gradonačelnik, dodavši kako su u tijeku i projekti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijedni više od, uključujućiMinistricaistaknula je kako je Copacabana primjer uspješne suradnje Grada i Ministarstva kroz ITU mehanizam.– poručila je ministrica.