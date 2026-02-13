Devet milijuna eura za novu Kopiku: završnica radova uoči jubileja
13.02.2026. 17:10
Na 50. rođendan osječke Copacabane, 1. lipnja ove godine, Osječane bi trebao dočekati potpuno obnovljen i sadržajno proširen bazenski kompleks. Radove vrijedne devet milijuna eura u petak su obišli gradonačelnik Ivan Radić i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, potvrdivši kako projekt teče prema planu.
– Copacabana je ponos Osječana. Podsjetit ću da prije 2021. godine bazeni nisu radili. Već 2022. u šest mjeseci završili smo prvu fazu vrijednu 4,5 milijuna eura, kada je Osijek dobio prvi pravi olimpijski bazen, uređenu hortikulturu, bazen s vodenim barom, novu strojarnicu i prvi put priključak na vodovod – rekao je gradonačelnik Radić.
Druga faza, ukupne vrijednosti devet milijuna eura financira se i kroz ITU mehanizam, iz kojeg je osigurano četiri milijuna eura. U tijeku je izgradnja dječjeg bazena sa sjenilima i atrakcijama, mješovitog bazena s toboganom te podzemne strojarnice, a prostor će dodatno oplemeniti 200 novih stabala i 1800 različitih biljaka.
Prema riječima osječkog gradonačelnika, Grad Osijek u aktualnom financijskom razdoblju raspolaže s 55 milijuna eura iz ITU mehanizma. Dio projekata već je realiziran, poput biciklističkih staza, dio je u provedbi, a u pripremi su i ulaganja u glavnu tržnicu, gradsku knjižnicu, sportsku dvoranu Zrinjevac i park Zrinjevac.
– Osijek je u posljednje četiri godine uvijek u vrhu po povlačenju sredstava iz fondova Europske unije. Ove smo godine među prva tri grada od ukupno 128 u Hrvatskoj – naglasio je gradonačelnik, dodavši kako su u tijeku i projekti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijedni više od 50 milijuna eura, uključujući izgradnju nove škole te dogradnju 14 škola i sportskih dvorana.
Ministrica Mikuš Žigman istaknula je kako je Copacabana primjer uspješne suradnje Grada i Ministarstva kroz ITU mehanizam.
– Osijek ima alokaciju od 55 milijuna eura, a dio sredstava usmjeren je i prema općinama u sastavu Urbane aglomeracije Osijek. Integrirani projekti urbanog razvoja smjer su koji ćemo nastaviti poticati i u idućem financijskom razdoblju nakon 2027. godine – poručila je ministrica.
