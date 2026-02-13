Policijske uprave osječko-baranjske

U prostorijamadanas je održana konferencija za novinare na kojoj su izneseni detaljiprovedenog nad više osoba s područja naše županije u suradnji sO kriminalističkom istraživanju javnost su upoznali, zamjenik načelnika PU osječko-baranjske i, načelnik Sektora kriminalističke policije.Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je više osoba s područja naše županije počinilonedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te druga kaznena djela, kao što su naprimjer neovlaštena proizvodnja i promet drogama.Istraživanjem koje je trajalo prekoobuhvaćeno je deset osoba, ali za devet osoba utvrđeno je postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela. Osumnjičenici su u dobis prebivalištem na postajnim područjima području. Među privedenima je i policijski službenik ove PU, koji je rješenjem načelnika Policijske uprave osječko-baranjske odmah udaljen iz službe, a protiv njega bit će pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti.U pretragama domova i drugih prostorija kojima se koriste osumnjičenici i njihovih vozila uz naloge suda pronađeno je i uz potvrde oduzetoi drugo. Među zaplijenjenim predmetima je ikoji je služio za izradu oružja.Trojica osumnjičenika će uz kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku tijekom dana biti predani pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.41 puška1 automatska puška1 strojnica25 pištolja151 cijev i zatvarač9 optika130 raznih spremnika21 prigušivač9.800 eura3 seta za punjenje streljiva1 ručni raketni bacač3 noža698 dijabola12,7 kilograma baruta1 glodalica2 tokarska stroja378 raznih čahura8 mobilnih uređaja1 dalekozor1 samostrel27 rukohvata i kundaka11698 komada streljiva