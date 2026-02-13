Policija otkrila ogromno ilegalno skladište oružja — zaplijenjeni strojnica, raketni bacač i tisuće metaka!
13.02.2026. 15:34
U prostorijama Policijske uprave osječko-baranjske danas je održana konferencija za novinare na kojoj su izneseni detalji višemjesečnog kriminalističkog istraživanja provedenog nad više osoba s područja naše županije u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Osijeku.
O kriminalističkom istraživanju javnost su upoznali Darijo Premec, zamjenik načelnika PU osječko-baranjske i Krunoslav Patača, načelnik Sektora kriminalističke policije.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je više osoba s područja naše županije počinilo niz kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te druga kaznena djela, kao što su naprimjer neovlaštena proizvodnja i promet drogama.
Istraživanjem koje je trajalo preko šest mjeseci obuhvaćeno je deset osoba, ali za devet osoba utvrđeno je postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela. Osumnjičenici su u dobi od 32 do 74 godine s prebivalištem na postajnim područjima području PP Belišće, PP Donji Miholjac, PP Našice te Osijeka. Među privedenima je i policijski službenik ove PU, koji je rješenjem načelnika Policijske uprave osječko-baranjske odmah udaljen iz službe, a protiv njega bit će pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti.
U pretragama domova i drugih prostorija kojima se koriste osumnjičenici i njihovih vozila uz naloge suda pronađeno je i uz potvrde oduzeto više stotina komada različitog oružja i dijelova oružja, novac, marihuana, kokain, precizne digitalne vage, deseci mobilnih uređaja, streljivo različitih kalibara i drugo. Među zaplijenjenim predmetima je i tokarski stroj koji je služio za izradu oružja.
Trojica osumnjičenika će uz kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku tijekom dana biti predani pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.
Pronađeno u pretragama i oduzeto uz potvrde:
41 puška
1 automatska puška
1 strojnica
25 pištolja
151 cijev i zatvarač
9 optika
130 raznih spremnika
21 prigušivač
9.800 eura
3 seta za punjenje streljiva
1 ručni raketni bacač
3 noža
698 dijabola
12,7 kilograma baruta
1 glodalica
2 tokarska stroja
378 raznih čahura
8 mobilnih uređaja
1 dalekozor
1 samostrel
27 rukohvata i kundaka
11698 komada streljiva
Foto: PU osječko-baranjska
