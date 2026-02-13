dugogodišnjeg procesa

Tekst: Ministarstvo poljoprivrede

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Ostvarivanjem ovih statusa obilježava se završetakiskorjenjivanja bolesti u kojem je sudjelovala cjelokupnaod ovlaštenih veterinarskih organizacija,, kao i svi subjekti koji drže goveda, ovce i koze na području Republike Hrvatske.Europska komisija u prosincu 2025. godineRepublike Hrvatske za proglašavanjem cijeloga državnog područja. Dana 10. veljače 2026. godine uobjavljena je Provedbena Uredba Komisije 2026/693, koja stupa na snagu 13. veljače 2026. godine.Proces kontrole i iskorjenjivanja ovih bolesti podrazumijevatestiranje goveda, ovaca i koza, postupanje na pozitivnim objektima te kontinuirano praćenje i nadzor životinja.(infekcija kompleksom Mycobacterium tuberculosis) bolest je kategorije B, kronična bakterijska bolest goveda te značajna zoonoza i bolest koju veterinarska služba kontrolira desetljećima. Do sada je 17 država članica Europske unije ostvarilo status slobodno od ove bolesti za cjelokupno državno područje.(infekcija bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis) također je bolest kategorije B i jedna od najznačajnijih zoonoza koju veterinarska služba suzbija i kontrolira, kako zbog svoje proširenosti (posebno u mediteranskom bazenu) tako i zbog ozbiljnosti za zdravlje ljudi (bolest kod ljudi naziva se malteška groznica). Do sada je 21 država članica Europske unije ostvarila status slobodno za cjelokupno državno područje.bolest je kategorije C, ekonomski značajna kronična virusna bolest goveda koja uzrokuje gospodarske gubitke u govedarskoj proizvodnji zbog smanjenja proizvodnosti životinja, mliječnosti i plodnosti u zaraženih goveda. Do sada je 19 država članica Europske unije ostvarilo status slobodno od ove bolesti za cjelokupno državno područje.Republika Hrvatska ovim je statusom postalakategorije B, s obzirom na to da je od 2021. godine većOstvarenjem statusa slobodno od ovih bolesti Republika Hrvatska pruža dodatnu sigurnost potrošačima, a promet goveda, ovaca i koza prema državama članicama Europske unije ili trećim zemljama olakšan je jer više nisu potrebna dodatna testiranja za ove bolesti prije izvoza u treće zemlje ili premještanja u EU, čime se smanjuju troškovi međunarodne trgovine životinjama.U narednom razdoblju i dalje će se provoditis ciljem očuvanja statusa Republike Hrvatske i osiguranja dugoročne zaštite zdravlja životinja i sigurnosti potrošača.