Hrvatska službeno slobodna od tuberkuloze goveda, bruceloze ovaca i koza te enzootske leukoze
13.02.2026. 13:03
Ostvarivanjem ovih statusa obilježava se završetak dugogodišnjeg procesa iskorjenjivanja bolesti u kojem je sudjelovala cjelokupna veterinarska služba od ovlaštenih veterinarskih organizacija, Hrvatskoga veterinarskog instituta, veterinarskih inspektora Državnog inspektorata te Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kao i svi subjekti koji drže goveda, ovce i koze na području Republike Hrvatske.
Europska komisija u prosincu 2025. godine prihvatila je zahtjev Republike Hrvatske za proglašavanjem cijeloga državnog područja slobodnim od tuberkuloze goveda, bruceloze ovaca i koza te enzootske leukoze goveda. Dana 10. veljače 2026. godine u Službenom listu Europske unije objavljena je Provedbena Uredba Komisije 2026/693, koja stupa na snagu 13. veljače 2026. godine.
Proces kontrole i iskorjenjivanja ovih bolesti podrazumijeva sustavno, kontinuirano i opsežno testiranje goveda, ovaca i koza, postupanje na pozitivnim objektima te kontinuirano praćenje i nadzor životinja.
Tuberkuloza goveda (infekcija kompleksom Mycobacterium tuberculosis) bolest je kategorije B, kronična bakterijska bolest goveda te značajna zoonoza i bolest koju veterinarska služba kontrolira desetljećima. Do sada je 17 država članica Europske unije ostvarilo status slobodno od ove bolesti za cjelokupno državno područje.
Bruceloza ovaca i koza (infekcija bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis) također je bolest kategorije B i jedna od najznačajnijih zoonoza koju veterinarska služba suzbija i kontrolira, kako zbog svoje proširenosti (posebno u mediteranskom bazenu) tako i zbog ozbiljnosti za zdravlje ljudi (bolest kod ljudi naziva se malteška groznica). Do sada je 21 država članica Europske unije ostvarila status slobodno za cjelokupno državno područje.
Enzootska leukoza goveda bolest je kategorije C, ekonomski značajna kronična virusna bolest goveda koja uzrokuje gospodarske gubitke u govedarskoj proizvodnji zbog smanjenja proizvodnosti životinja, mliječnosti i plodnosti u zaraženih goveda. Do sada je 19 država članica Europske unije ostvarilo status slobodno od ove bolesti za cjelokupno državno područje.
Republika Hrvatska ovim je statusom postala slobodna od svih bolesti kategorije B, s obzirom na to da je od 2021. godine već slobodna od bjesnoće i bruceloze goveda.
Ostvarenjem statusa slobodno od ovih bolesti Republika Hrvatska pruža dodatnu sigurnost potrošačima, a promet goveda, ovaca i koza prema državama članicama Europske unije ili trećim zemljama olakšan je jer više nisu potrebna dodatna testiranja za ove bolesti prije izvoza u treće zemlje ili premještanja u EU, čime se smanjuju troškovi međunarodne trgovine životinjama.
U narednom razdoblju i dalje će se provoditi redovito nadziranje i veterinarske mjere s ciljem očuvanja statusa Republike Hrvatske i osiguranja dugoročne zaštite zdravlja životinja i sigurnosti potrošača.
Tekst: Ministarstvo poljoprivrede
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
