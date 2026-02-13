Vučjaku Feričanačkom

prometna nesreća

78-godišnji vozač

nije prilagodio

udario u bicikl

60-godišnjak

odbačen

nisu bili

teške tjelesne ozlijede.

kaznena prijava

Foto: Osijek031.com/Arhiv

jučer oko 11.30 sati dogodila ses ozlijeđenim osobama na način što jeupravljao osobnim automobilom te dolaskom do blagog zavoja u desno, brzinu kretanja vozilagustoći prometa, kojom prilikom jekojim je upravljao, a koji se kretao u istom smjeru uz desni rub kolnika. Od sudara s automobilom, biciklist jena prednje vjetrobransko staklo automobila, nakon čega je pao na kolnik, izvijestili su iz policije.Vozači su alkotestirani te je utvrđeno da prilikom sudjelovanja u prometualkoholizirani. Vozač bicikla zadobio jeZbog izazivanja prometne nesreće protiv 78-godišnjaka slijedizbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.