Vijesti::Communis
U Vučjaku Feričanačkom jučer oko 11.30 sati dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama na način što je 78-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom te dolaskom do blagog zavoja u desno, brzinu kretanja vozila nije prilagodio gustoći prometa, kojom prilikom je udario u bicikl kojim je upravljao 60-godišnjak, a koji se kretao u istom smjeru uz desni rub kolnika. Od sudara s automobilom, biciklist je odbačen na prednje vjetrobransko staklo automobila, nakon čega je pao na kolnik, izvijestili su iz policije.

Vozači su alkotestirani te je utvrđeno da prilikom sudjelovanja u prometu nisu bili alkoholizirani. Vozač bicikla zadobio je teške tjelesne ozlijede.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 78-godišnjaka slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




