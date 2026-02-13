Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PP Našice utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 17-godišnjak i 19-godišnjak s tog područja tijekom ovoga mjeseca počinili više kaznenih djela oštećenja tuđe stvari, krađa i neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari.

Naime, mladi je dvojac na postajnom području pokušao ili otuđio nekoliko vozila, kojima se potom odvezao u blizinu i ostavio. Ujedno su vozilom oštetili travnjak Nogometnog kluba Sloga u Podgoraču, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičenih slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




