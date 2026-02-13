Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PP Našice

17-godišnjak i 19-godišnjak

više kaznenih djela

pokušao ili otuđio

oštetili travnjak

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da sus tog područja tijekom ovoga mjeseca počinilioštećenja tuđe stvari, krađa i neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari.Naime, mladi je dvojac na postajnom područjunekoliko vozila, kojima se potom odvezao u blizinu i ostavio. Ujedno su vozilomNogometnog kluba Sloga u Podgoraču, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičenih slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.