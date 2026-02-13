Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis

U utorak 17. veljače 2026. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za siječanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 210 korisnika (80,30 % žena i 19,70 % muškaraca), za što je osigurano 3.069.265,02 eura iz Državnog proračuna.

Podsjetimo, od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Toy i Mini Pudle s...
Odgajivacnica pasa “Ha...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...
Maltipoo št...
Maltipoo stenci spremn...
Maltipoo ...
Maltipoo stenci spremn...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:179

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa