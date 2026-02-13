Dobra vijest za starije: isplate počinju, evo točnog datuma i iznosa
13.02.2026. 11:15
U utorak 17. veljače 2026. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za siječanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 210 korisnika (80,30 % žena i 19,70 % muškaraca), za što je osigurano 3.069.265,02 eura iz Državnog proračuna.
Podsjetimo, od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
