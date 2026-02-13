[VIDEO] Velika transformacija terminala u Osijeku ulazi u završnu fazu
13.02.2026. 10:06
Budućnost putovanja iz Osijeka poprima svoj konačni oblik! Pogledajte kako napreduje transformacija putničkog terminala - od modernog pročelja do najsuvremenijih instalacija, Zračna luka Osijek sprema se za novu eru.
Zaboravite na staru vizuru - Zračna luka Osijek upravo prolazi kroz svoju najuzbudljiviju fazu. Ako ste ovih dana prolazili pokraj njih, sigurno ste primijetili da putnička zgrada izgleda neprepoznatljivo. Novo pročelje i moderna čelična konstrukcija više nisu samo na nacrtima, već dominiraju prostorom i najavljuju standarde koje putnici zaslužuju.
Što se događa iza kulisa?
Dok se izvana divite novom dizajnu, unutar terminala “vrije” od posla. Cilj nije samo kozmetička promjena, već potpuna modernizacija:
- 99% gotovih instalacija: vodovod, kanalizacija, ventilacija i struja praktički su završeni - srce zgrade je spremno.
- Krovni radovi u fokusu: trenutno izoliraju krovne kadice i pripremaju teren za nove svjetlarnike koji će terminal ispuniti prirodnim svjetlom.
- Druga etaža je tu: postavljene su stepenice i podignut je središnji dio na kat, gdje majstori već rade na završnim zidovima.
Uskoro: “lice” interijera
Najveća promjena za oko tek slijedi. Uskoro kreću s keramičarskim radovima koji će unutrašnjosti dati onaj finalni, “svjetski” sjaj. Sve teče po planu i svaki novi dan približava ih trenutku kada će vam poželjeti dobrodošlicu u najmoderniji terminal u regiji.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)