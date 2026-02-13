Osijeka

konačni oblik

transformacija

modernog pročelja

najsuvremenijih instalacija

Zračna luka Osijek

Zaboravite na staru vizuru

najuzbudljiviju fazu

neprepoznatljivo

Što se događa iza kulisa?

Uskoro: “lice” interijera

keramičarskim radovima

najmoderniji terminal

Budućnost putovanja izpoprima svoj! Pogledajte kako napredujeputničkog terminala - oddosprema se za novu eru.- Zračna luka Osijek upravo prolazi kroz svoju. Ako ste ovih dana prolazili pokraj njih, sigurno ste primijetili da putnička zgrada izgleda. Novo pročelje i moderna čelična konstrukcija više nisu samo na nacrtima, već dominiraju prostorom i najavljuju standarde koje putnici zaslužuju.Dok se izvana divite novom dizajnu, unutar terminala “vrije” od posla. Cilj nije samo kozmetička promjena, već potpuna modernizacija:- 99% gotovih instalacija: vodovod, kanalizacija, ventilacija i struja praktički su završeni - srce zgrade je spremno.- Krovni radovi u fokusu: trenutno izoliraju krovne kadice i pripremaju teren za nove svjetlarnike koji će terminal ispuniti prirodnim svjetlom.- Druga etaža je tu: postavljene su stepenice i podignut je središnji dio na kat, gdje majstori već rade na završnim zidovima.Najveća promjena za oko tek slijedi. Uskoro kreću skoji će unutrašnjosti dati onaj finalni, “svjetski” sjaj. Sve teče po planu i svaki novi dan približava ih trenutku kada će vam poželjeti dobrodošlicu uu regiji.