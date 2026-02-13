Marin Županović

Tekst i foto: Snježana Županović

Hrvatski paraatletičarostvario jena natjecanju u Dubaiju, gdje je u disciplini bacanja diska (kategorija F54/55) čakpopravljao vlastiti rekord i na kraju zasluženo osvojioU konkurenciji snažnih suparnika, Županović je pokazao. Iz serije u seriju pomicao je vlastite granice, a svaki novi hitac bio je bolji od prethodnog. Takav niz osobnih rekorda rijetko se viđa i potvrda je njegove sportske zrelosti, ali i upornog rada.Posebno je impresivna činjenica da Marin, kako je sam istaknuo, disk nije držao u rukama pune dvije godine.– izjavio je Županović nakon natjecanja.Iako mu je primarna disciplina, Županović je i u toj konkurenciji u Dubaiju ostavio snažan dojam. U izuzetnokategoriji F54/55/56/57, prije dva dana izborio je odlično, potvrdivši kako se može ravnopravno nositi s najboljima.Ovaj dvostruki nastup u kratkom vremenskom razmaku dodatno naglašava njegovu, ali i borbeni duh koji ga krasi kroz cijelu karijeru.Županović nije zaboravio zahvaliti onima koji stoje iza njegovih uspjeha.– poručio je.Brončana medalja iz Dubaija još je jedna potvrda da hrvatska paraatletika ima razloga za, a Marin Županović svojim rezultatima i stavom nastavlja biti pravi sportski uzor i ponos svoje sredine.