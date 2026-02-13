Marin Županović dominirao u bacanju diska
13.02.2026. 9:30
Hrvatski paraatletičar Marin Županović ostvario je izvanredan uspjeh na natjecanju u Dubaiju, gdje je u disciplini bacanja diska (kategorija F54/55) čak pet puta popravljao vlastiti rekord i na kraju zasluženo osvojio brončanu medalju.
U konkurenciji snažnih suparnika, Županović je pokazao iznimnu stabilnost i mentalnu čvrstoću. Iz serije u seriju pomicao je vlastite granice, a svaki novi hitac bio je bolji od prethodnog. Takav niz osobnih rekorda rijetko se viđa i potvrda je njegove sportske zrelosti, ali i upornog rada.
Posebno je impresivna činjenica da Marin, kako je sam istaknuo, disk nije držao u rukama pune dvije godine.
– Disk nisam primio dvije godine, a došao sam ovdje i pet puta srušio osobni rekord. Presretan sam zbog bronce i zbog načina na koji sam do nje došao – izjavio je Županović nakon natjecanja.
Iako mu je primarna disciplina bacanje koplja, Županović je i u toj konkurenciji u Dubaiju ostavio snažan dojam. U izuzetno jakoj i brojnoj kategoriji F54/55/56/57, prije dva dana izborio je odlično šesto mjesto, potvrdivši kako se može ravnopravno nositi s najboljima.
Ovaj dvostruki nastup u kratkom vremenskom razmaku dodatno naglašava njegovu svestranost i fizičku spremu, ali i borbeni duh koji ga krasi kroz cijelu karijeru.
Županović nije zaboravio zahvaliti onima koji stoje iza njegovih uspjeha.
– Veliko hvala mom klubu AK Slavonija-Žito, treneru Zoranu Tadiću i Krešimiru Dumančiću, kao i svim prijateljima i rodbini bez kojih ova natjecanja ne bi imala smisla. Njihova podrška mi je ogromna motivacija – poručio je.
Brončana medalja iz Dubaija još je jedna potvrda da hrvatska paraatletika ima razloga za optimizam, a Marin Županović svojim rezultatima i stavom nastavlja biti pravi sportski uzor i ponos svoje sredine.
Tekst i foto: Snježana Županović
