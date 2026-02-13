Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.

U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:

Konzum - Kaštelanska, Ive Tijardovića, Sjenjak, Strossmayerova od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - [ZATVORENO]
Plodine - Huttlerova, J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Županijska ulica od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - Gacka ul. od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - J. J. Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
BOSO - od 6:00 do 00:00 sati

Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Bordoska Doga (...
Na prodaju štenci bord...
Toy pudle maleni m...
Toy pudle maleni mečić...
Crvene pudle na pr...
Prelepe 3 devojčice u ...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:212

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa