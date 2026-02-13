Servisne informacije [13. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
13.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U noći i ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća magla, a uz više oblaka na istoku i jugu zemlje ponegdje malo kiše. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, uglavnom u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre. Jutarnja temperatura 6°C, a dnevna do 13°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 9:00 do 12:00 sati - Banjalučka 2-76, 1-53 nep, Belomanastirska 2-10, Požeška 6, 1-17/a
od 12:00 do 14:00 sati - Kapelska ulica 53-79, Kaptolska ulica 2-24, 1-19, Risnjačka ulica 2-20, 1-19
Briješće
od 8:30 do 12:00 sati - Vrtna ulica 88-156, 103-129 nep
Erdut, Dalj
od 8:00 do 15:00 sati - Dalj: Boška Paradžika, Grabovac 8-106 par, 1-101, Erdut: Hrvatskih branitelja 9
Josipovac
od 8:00 do 13:00 sati - Osječka 215
Bez plina
G.Č. Donji grad
od 07:30 do 11:00 sati - Park kr. Katarine Kosač ( kbr. 8-9 ), Riječka ulica, Trg Josipa Runjanina, Tvornička ulica ( kbr. 1/2), Ulica Josipa Huttlera ( kbr. 6-26), Voćarska ulica ( kbr. 1/2-4), Vukovarska cesta ( kbr. 49-85/154-234)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [10.-15.02.2026.] [program]
- Dječje kazalište Branka Mihaljevića: Promocija slikovnice "Pata - priča o hrabrosti"
Kino:
- Kino Urania [12.-18.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [12.-18.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Poklade u Baranji 2026.
- Memorijal Josip Gašparac [program, 2026.]
Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama
