Osječko-baranjska županija prednjači po stopi prijava gripe u Hrvatskoj
12.02.2026. 15:33
U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 8. veljače 2026. godine, zaprimljeno ukupno 40.252 prijave oboljelih od gripe. Prema posljednjim podacima, u 6. tjednu prijavljeno je 426 novih slučajeva, čime se nastavlja trend postupnog pada broja oboljelih.
Slučajevi gripe evidentirani su u svim županijama, a najviša stopa prijava na 100.000 stanovnika zabilježena je u Osječko-baranjskoj županiji.
Kao i prethodnih sezona, gripa najčešće pogađa djecu predškolske i školske dobi, kod kojih je stopa incidencije najveća. Najniža stopa obolijevanja bilježi se među osobama starijima od 65 godina.
Sezona gripe redovito se povezuje s tzv. viškom smrti — povećanim brojem umrlih u odnosu na razdoblja izvan sezone. Razlog tome je što gripa kod rizičnih skupina, osobito starijih osoba i kroničnih bolesnika, češće dovodi do komplikacija i smrtnog ishoda. Smrt može nastupiti izravno zbog gripe, ali češće kao posljedica pogoršanja postojećih bolesti ili komplikacija poput upale pluća ili sepse. Tijekom aktualne sezone do sada je prijavljeno 69 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama.
Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u posljednjem tjednu 3 posto testiranih uzoraka bilo je pozitivno na gripu. U svim pozitivnim uzorcima potvrđena je gripa tipa A.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
