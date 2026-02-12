Hrvatskoj

je tijekom2025./2026., zaključno s 8. veljače 2026. godine, zaprimljeno ukupnooboljelih od gripe. Prema posljednjim podacima, u 6. tjednu prijavljeno je, čime se nastavlja trend postupnog pada broja oboljelih.Slučajevi gripe evidentirani su u svim županijama, a najviša stopa prijava na 100.000 stanovnika zabilježena je uKao i prethodnih sezona, gripadjecu predškolske i školske dobi, kod kojih je stopa incidencije najveća.obolijevanja bilježi se među osobama starijima od 65 godina.Sezona gripe redovito se povezuje s tzv.— povećanim brojem umrlih u odnosu na razdoblja izvan sezone. Razlog tome je što gripa kod rizičnih skupina, osobito starijih osoba i kroničnih bolesnika, češće dovodi do. Smrt može nastupiti izravno zbog gripe, ali češće kao posljedica pogoršanja postojećih bolesti ili komplikacija poput upale pluća ili sepse. Tijekom aktualne sezone do sada je prijavljenopovezanih s gripom i njezinim komplikacijama.Prema podacima, u posljednjem tjednu 3 posto testiranih uzoraka bilo je pozitivno na gripu. U svim pozitivnim uzorcima potvrđena je gripa tipa A.