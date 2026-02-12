Dan europskog broja 112

21. godišnjica djelovanja Centara 112 u RH

zaprimaju i koordiniraju

simbolično podizanje

Obilježavanje Dana europskog broja 112 najbolje je sagledati kroz konkretne pokazatelje. Broj 112 uveden je 1991. godine na razini Europske unije, a u Hrvatskoj 2005. godine. U proteklih 21 godinu rada Centri 112 zaprimili su više od 30 milijuna poziva. Danas je tehnologija znatno naprednija i usavršenija, a i građani sve više prepoznaju ozbiljnost i važnost poziva na 112. Besmisleni i lažni pozivi svedeni su na minimum – većina poziva danas su stvarne hitne situacije, pri čemu je Centar 112 prva kontaktna točka koja potom putem svojih operativnih sustava uzbunjuje nadležne žurne službe. Posebno nam je drago što smo danas u mirovinu ispratili i dvoje djelatnika iz Centra 112, pionire i osnivače ovog Centra u Osijeku. Svojim su dugogodišnjim radom i predanošću dali velik doprinos razvoju sustava kakav danas poznajemo. Vrijedi istaknuti i podatak da je samo tijekom prošle godine u Hrvatskoj zaprimljeno više od 8.500 automatskih poziva iz vozila putem sustava eCall, koji dodatno podiže razinu sigurnosti u prometu. Postavili smo čvrste temelje i svakako ima prostora za daljnje unaprjeđenje, no budimo iskreni – sustav prije svega počiva na ljudima, a ovo su iznimni profesionalci koji svakodnevno brinu o sigurnosti svih nas

Goran Ivanović

Zvonko Grgec

Od tada je u sustavu zabilježeno više od 39 milijuna poziva, što potvrđuje da su građani prepoznali njegovu važnost. Broj 112 danas koordinira rad svih žurnih službi i predstavlja jedinstvenu ulaznu točku za hitne situacije. Posebnost Centra 112 u Osječko-baranjskoj županiji je ta što, uz redovne zadaće na području naše županije, u određenoj mjeri koordiniramo rad i za regionalne centre – Slavonski Brod, Vukovar, Požegu i Viroviticu. Tijekom protekle godine u Centru 112 Osijek zabilježeno je oko 52.000 poziva, od čega je većina bila namjenska, ponajprije zahvaljujući kontinuiranom informiranju građana putem medija i vašem doprinosu. Broj nenamjenskih i lažnih poziva sveden je na minimum te je u protekloj godini iznosio svega 0,1 posto, odnosno nešto više od 150 poziva. Time smo izbjegli nepotrebne izlaske žurnih službi na teren i omogućili da budu dostupne ondje gdje su doista najpotrebnije

Franju Kovaču i Damiru Križanu

Na središnjem osječkom trgu obilježen jeu Republici Hrvatskoj i. Tim je povodom građanima predstavljena važnost jedinstvenog europskog broja za hitne situacije te uloga operatera koji svakodnevnopozive u pomoć, a uzzastave s logom 112 okupljeni predstavnici žurnih službi i lokalne zajednice istaknuli su važnost međusobne suradnje, brze razmjene informacija i pravodobne reakcije u zaštiti života i imovine građana.– kazao je zamjenik županicePročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijekobjasnio je da je jedinstveni europski broj za žurne službe 112 uspostavljen 1991. godine na razini Europske unije, a u Republici Hrvatskoj uveden je 2005. godine, u procesu pridruživanja Europskoj uniji. -– rekao je Grgec.Prethodno je zamjenik županice dodijelio dvije Spomenice domovinske zahvalnosti, dugogodišnjim djelatnicima sustava civilne zaštite za nemjerljiv doprinos sigurnosti i zaštiti građana.