Ulici Ivana Gundulića

Blok centru II,

parkirališta i pješačkih površina

2900 četvornih metara

89 parkirališnih mjesta

pet mjesta

smanjene pokretljivosti

5,5 metara

novih pješačkih staza

nogostup

475 tisuća eura

kontinuiranih ulaganja

570 parkirališnih mjesta

231 parkirališno mjesto

89

, uzapočinju radovi na uređenjuna prostoru koji je dosad bio neuređen. Zahvat obuhvaća gotovoProjektom je predviđena izgradnja, među kojima jenamijenjeno osobama. U sklopu radova uredit će se kolnik širines dva prometna traka, kojim će se osigurati pristup parkiralištu.Uz kolnik planirana je izgradnjaširine 2,2 metra na sjevernom i zapadnom rubu zahvata, a uredit će se i postojećiu Ulici Ivana Gundulića.Vrijednost radova iznosiUređenje parkirališta u Blok centru II dio jeu parkirališnu i prometnu infrastrukturu na području Osijeka. Tijekom 2025. godine u gradu je uređeno i dograđeno više od, a u budućim zonama naplate planira se dodatnih, od čega se upravo u Blok centru II realizira njih