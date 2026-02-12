Investicija od 475 tisuća eura donosi 89 parkirališnih mjesta u Blok centar II
12.02.2026. 13:39
U Ulici Ivana Gundulića, u Blok centru II, započinju radovi na uređenju parkirališta i pješačkih površina na prostoru koji je dosad bio neuređen. Zahvat obuhvaća gotovo 2900 četvornih metara.
Projektom je predviđena izgradnja 89 parkirališnih mjesta, među kojima je pet mjesta namijenjeno osobama smanjene pokretljivosti. U sklopu radova uredit će se kolnik širine 5,5 metara s dva prometna traka, kojim će se osigurati pristup parkiralištu.
Uz kolnik planirana je izgradnja novih pješačkih staza širine 2,2 metra na sjevernom i zapadnom rubu zahvata, a uredit će se i postojeći nogostup u Ulici Ivana Gundulića.
Vrijednost radova iznosi 475 tisuća eura.
Uređenje parkirališta u Blok centru II dio je kontinuiranih ulaganja u parkirališnu i prometnu infrastrukturu na području Osijeka. Tijekom 2025. godine u gradu je uređeno i dograđeno više od 570 parkirališnih mjesta, a u budućim zonama naplate planira se dodatnih 231 parkirališno mjesto, od čega se upravo u Blok centru II realizira njih 89.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031