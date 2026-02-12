71-godišnjak

nije prilagodio

nije na vrijeme

zabio u prikolicu

teško ozlijeđen

lakše ozlijeđen

Kliničkom bolničkom centru Osijek

260 eura

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je jučer oko 14.20 sati upravljao svojim osobnim automobilom i kretao se kolnikom županijske ceste broj 4089 na dionici Čepin-Ivanovac. Kako brzinu kretanja vozilauvjetima u prometu, dolaskom do 700 metara južno od Čepina,uočio zaustavljeni kamion s prikolicom skup na kolniku ispred sebe zbog gustoće prometa, nego se automobilomU ovoj prometnoj nesreći vozač jedok je putnik. Liječnička pomoć pružena im je u, gdje su zadržani na liječenju.Zbog izazivanja prometne nesreće 71-godišnjem vozaču slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od