Vijesti::Communis
71-godišnjak je jučer oko 14.20 sati upravljao svojim osobnim automobilom i kretao se kolnikom županijske ceste broj 4089 na dionici Čepin-Ivanovac. Kako brzinu kretanja vozila nije prilagodio uvjetima u prometu, dolaskom do 700 metara južno od Čepina, nije na vrijeme uočio zaustavljeni kamion s prikolicom skup na kolniku ispred sebe zbog gustoće prometa, nego se automobilom zabio u prikolicu.

U ovoj prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen dok je putnik lakše ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Osijek, gdje su zadržani na liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće 71-godišnjem vozaču slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 260 eura.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




