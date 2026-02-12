Nije vidio zaustavljeni kamion — sudar završio teškim ozljedama
12.02.2026. 13:07
71-godišnjak je jučer oko 14.20 sati upravljao svojim osobnim automobilom i kretao se kolnikom županijske ceste broj 4089 na dionici Čepin-Ivanovac. Kako brzinu kretanja vozila nije prilagodio uvjetima u prometu, dolaskom do 700 metara južno od Čepina, nije na vrijeme uočio zaustavljeni kamion s prikolicom skup na kolniku ispred sebe zbog gustoće prometa, nego se automobilom zabio u prikolicu.
U ovoj prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen dok je putnik lakše ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Osijek, gdje su zadržani na liječenju.
Zbog izazivanja prometne nesreće 71-godišnjem vozaču slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 260 eura.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
