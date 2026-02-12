Osobne iskaznice

trajno

3. kolovoza 2026.

ne zadovoljavaju

dužne su ih

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

izdane prije 1. siječnja 2003. godine na rok važenjaističugodine.Razlog tome je što takve osobne iskazniceni minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja.Osobe koje posjeduje ovakve osobne iskaznicezamijeniti do 3. kolovoza 2026. godine.