Vijesti::Communis
Osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine na rok važenja trajno ističu 3. kolovoza 2026. godine.

Razlog tome je što takve osobne iskaznice ne zadovoljavaju ni minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja.

Osobe koje posjeduje ovakve osobne iskaznice dužne su ih zamijeniti do 3. kolovoza 2026. godine.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




Objektiv031

Snježna Tvrđa